الامارات | عبدالغفار حسين يوقّع «عمتنا النخلة» في «العويس» غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، غداً، محاضرة بعنوان «حكايات وذكريات عن النخيل»، للأديب عبدالغفار حسين، الذي سيوقع بعد المحاضرة كتابه «عمتنا النخلة» في قاعة المحاضرات بمقر المؤسسة في دبي.

ويعد الأديب والمؤرخ عبدالغفار حسين واحداً من ألمع رجال الإمارات الذين وهبوا جلّ حياتهم للبحث والكتابة التاريخية والأدبية والاجتماعية، وتفرغوا لإلقاء المحاضرات، والمشاركة في الندوات المعرفية، ورئاسة عدد من الجمعيات والاتحادات ذات الصلة.

وأصدر حسين - المولود في دبي عام 1936 - مجموعة من المؤلفات المهمة في الشعر والتاريخ والتراجم، منها: «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس»، و«البردة المباركة ونهجها». ويحتفي كتابه «عمتنا النخلة» بالنخيل اجتماعياً، باعتبار النخلة قيمة وجدانية في ضمير أبناء الإمارات، فضلاً عن بعدها الاقتصادي والعلمي وما يرتبط بها من نتاج مهني دخل التاريخ، حيث كانت النخلة مصدر الرزق والخير.

ويطوف الكتاب على الأشعار التي قيلت في النخيل، ومدخل إلى زراعته في الإمارات، وغيرهما من الموضوعات.