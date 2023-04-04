الامارات | منصة «أوان» في رمضان.. خيارات ثرية لعشّاق المسلسلات والبرامج الهادفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باقة منوعة من المسلسلات والبرامج الحوارية الهادفة وبرامج المنوعات التي تجمع بين القيمة والترفيه والمسؤولية المجتمعية، أصبحت متاحة على منصة «أوان» منذ أول أيام شهر رمضان الفضيل، فاتحة باب الخيارات أمام عشاق الأعمال الدرامية الجديدة وهواة البرامج الرمضانية على قنوات مؤسسة دبي للإعلام.

ومع تحديث باقة الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية التي تبث بشكل رقمي حصرياً على منصة «أوان»، وإضافة كل حلقات المسلسلات المتنافسة على صدارة المشاهدة في رمضان، تأتي الأعمال الإماراتية، في مقدمة الأعمال التي تنفرد بها المنصة، إذ تسجل المسلسلات المحلية مراتب متقدمة على قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة رقمياً، وذلك، بالتزامن مع بثها على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، مثل مسلسل «أهل الدار» للمخرج الإماراتي عمر إبراهيم، ومسلسل «طوق الحرير» لكل من النجمين أحمد الجسمي وسميرة أحمد، إلى جانب الفنان والكاتب عبدالله صالح، الذي يقدم هذا العام مسلسل «بيت القصيد» بمشاركة نخبة من نجوم الدراما الإماراتية.

ومع سباقات الدراما الإماراتية الناجحة على المنصة، تطل سيدة الشاشة الخليجية النجمة الكويتية حياة الفهد، على جمهورها هذا العام، عبر «قرة عينك» لتسجل منذ بداية بث المسلسل نسب متابعة عالية واهتماما جماهيرياً متزايداً، في الوقت الذي يطرح فيه نجما الدراما الكويتية محمد المنصور وحسين المنصور تجربة الدراما الاجتماعية في «عزيز الروح»، ليناقشا عدداً من المشكلات الأسرية وتأثيرات المصالح الشخصية والأطماع المادية على العلاقات.

أما النجمة الكويتية إلهام الفضالة فتطرح تجارب الصراعات الإنسانية المحتدمة بين الأشقاء في مسلسها الرمضاني «النون وما يعملون»، لتجذب إليها الأنظار، وترفع مؤشر المتابعات، بالتوازي مع بث حلقات مسلسل «1000حمد الله على السلامة» للنجمة يسرا، ومسلسل «عملة نادرة» للفنانة نيللي كريم.

مجموعة متكاملة

أما على صعيد البرامج الرمضانية التي يمكن لمتابعي منصة «أوان» الرقمية متابعتها، فتزيد على 11 برنامجاً متنوعاً، تتكامل مع مجموعة واسعة من البرامج الدينية والتاريخية والثقافية والتراثية وبرامج المسابقات التنافسية، التي تقدمها نخبة من المثقفين الإماراتيين والمتخصصين في مختلف المجالات الدينية والثقافية والترفيهية، مثل برنامج «الراوي» للمستشار والمؤرخ جمال بن حويرب، وبرنامج «قصة فكرة» للكاتب والإعلامي ياسر حارب، والبرنامج اللغوي «المفتش فصيح» مع الإعلامي الإماراتي أيوب يوسف، ثم برنامج «بصمات» للشاعر والإعلامي الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي، إضافة إلى برنامج «دروب» للإماراتي علي آل سلوم، وبرنامج «رمضان والإمارات»، إلى جانب التغطية المباشرة لفعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وإعادة بث كوكبة من أبرز وأهم البرامج الثقافية والترفيهية الناجحة على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، مباشرة بعد عرضها مثل «أول مرة» و«وجدت نفسي»، و«السنيار»، و«المندوس»، و«آخر كلام»، وغيرها من البرامج المتميزة التي يتابعها جمهور واسع داخل الإمارات وخارجها.

ميزات تفاعلية

وتوفر منصة «أوان» مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة التي تشمل البث الحي لقنوات مؤسسة دبي للإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب خدمة Catch up TV بمميزاتها التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، التي تتيح إعادة مشاهدة واستماع ما بث خلال اليومين الماضين، فيما تنفرد خدمة Podcast بالمزج بين البث الحي والمباشر ومتابعة الفيديوهات الخاصة بالمواد الإعلامية لمؤسسة دبي للإعلام بقطاعاتها المتعددة، كما يمكن للجميع مشاهدة المواد الإعلامية التي تمت إعادة تصنيفها وتبويبها حسب فئات متعددة، تشمل البرامج والمسلسلات والأفلام السينمائية والترفيه وأعمال الكرتون وبرامج الطبخ والتغطيات والمناسبات الخاصة.

الأكبر في المنطقة

تعد منصة «أوان» الرقمية التي أطلقتها مؤسسة دبي للإعلام في رمضان 2011، أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، إذ توفر للجمهور العربي تجربة مشاهدة واستماع استثنائية بشكل مجاني، من خلال باقة خدماتها الرقمية المتنوعة التي تبث بتقنيات وجودة عاليتين، في الوقت الذي تعتبر «أوان» أكبر منصة OTT في الشرق الأوسط، بما تضمه من أكثر من مئات الآلاف من ساعات الفيديو والملفات الصوتية التي تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية والتصميم المرن، الذي يتجاوب مع جميع المتصفحات، سواء المكتبية أو الخاصة بالأجهزة الذكية أو اللوحية، بداية من الهواتف الذكية (أنظمة تشغيل اي او اس وأندرويد)، مروراً بأنظمة البث التلفزيوني (أبل تي في) وخدمة (التلفزيون الذكي من سامسونغ) و(هيوماكس)، وصولاً إلى «كروم كاست من غوغل»، وغيرها من المنصات والتطبيقات الرقمية، فيما تعد «أوان» أول منصة فيديو تتوافر على ساعة أبل الذكية.

• 11 برنامجاً متنوعاً في رمضان تقدمها نخبة من المثقفين الإماراتيين والمتخصصين تتوافر على المنصة.

• باقة من المسلسلات الإماراتية والخليجية والعربية تتيح المنصة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام مشاهدتها.