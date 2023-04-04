الامارات | «دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز» يتصدر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم «دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز» إيرادات شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية خلال نهاية الأسبوع الماضي، محققاً عائدات قدرها 38.5 مليوناً، كما أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أول من أمس.

وقال ديفيد ا. غروس من شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» إن الفيلم الذي أنتجته «باراماونت» و«إي وان فيلم»، يستند إلى اللعبة الشهيرة «دانجنز أند دراغنز»، حصد عائدات قدرها 33 مليون دولار في الخارج، ما يحمل أهمية كبيرة لهذا العمل البالغة ميزانيته 150 مليون دولار.

وحل في المرتبة الثانية فيلم «جون ويك: تشابتر 4»، متصدر تصنيف الأسبوع الماضي، مع إيرادات بلغت 28.2 مليون دولار. ونال الفيلم التشويقي، وهو من بطولة كيانو ريفز، إعجاب النقاد، خصوصاً بفعل مشاهد المجازفة والرقصات اللافتة التي وُصفت بأنها «مذهلة».

وجاء في المركز الثالث فيلم «سكريم 6» مع عائدات بلغت 5.3 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 98.2 مليون دولار، متخطياً بذلك عائدات الجزء السابق من «سكريم» الذي حصد العام الماضي 81 مليون دولار، وفق موقع «فراييتي».

وفي المرتبة الرابعة حل فيلم «هيز أونلي سان» من إنتاج «اينجل ستوديوز»، مع إيرادات بلغت 5.3 ملايين دولار في أسبوع عرضه الأول، وهي نتيجة لافتة لعمل لم تتخط ميزانيته 250 ألف دولار.

أما المركز الخامس فكان لفيلم الملاكمة «كريد 3» من إنتاج «يونايتد أرتيستس»، مع إيرادات بلغت خمسة ملايين دولار. وتولى مايكل ب. جوردان إخراج العمل، وأدى الدور الرئيس فيه.