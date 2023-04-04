الامارات | أستراليا: ضبط أطنان من «المواد الخطرة» تشمل لحوم سلاحف وضفادع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في سيدني، أمس، إن مسؤولي الأمن البيولوجي ضبطوا نحو 38 طناً من «المواد الخطرة»، التي تشمل لحوم سلاحف وضفادع، في مخزن بسيدني.

وأوضح وزير الزراعة الأسترالي، موراي وات، لمحطة «2 جي بي» الإذاعية، إن مصادرة المضبوطات تعد «واحدة من أكبر عمليات الأمن البيولوجي على الإطلاق في تاريخ أستراليا».

وأضاف أن عناصر الأمن ضبطوا «38 طناً من المواد الخطرة على الأمن البيولوجي»، التي تشمل لحوم السلاحف والضفادع ولحوم البقر والخنزير.

وأشار إلى أن التحقيق لايزال قائماً بشأن مصدر الشحنة، رغم أنه من الواضح أنها قادمة من الخارج، وأنها تبدو جزءاً من شحنة أكبر وزنها 250 طناً.