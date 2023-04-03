5 هدايا للعيد والخطوبة «على قد اللي معاك» بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إقبال شديد من المقبلين على الزواج، خلال هذه الأيام على شراء الشبكة والذهب، في شهر رمضان الكريم، خاصة اليوم بعد انخفاض سعر الذهب في مصر، بعد طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة لمدة 3 سنوات بفائدة 19 و22%، لاغتنام الفرص لشراء هدايا العيد والخطوبة على قد الإيد وبأسعار اقتصادية في متناول الشباب، بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر، ليستطع الشباب شراء ما يحلو لهم وبأسعار مناسبة وحسب إمكانياتهم.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

وكان نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، كشف عن أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

- سجل سعر عيار الذهب عيار 24 نحو 2,434 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21، بلغ نحو 2,130 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 1,826 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 14وصل إلى نحو 1,420 جنيهًا.

- شهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارا، ليسجل نحو 17,040 جنيهًا.

هدايا للعيد والخطوبة

وأشار «نجيب» في تصريحات لـ«هن»، إلى 5 هدايا للعيد والخطوبة، بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر، لـ«هُن»، قائلاً: «أفضل عيار سواء لتقديم الهدايا أو شراء الشبكة في العيد، هو عيار 14، الذي وصل سعره اليوم لـ1420 جنيها بالأسواق المصرية، ممكن نشتري بيهم دبلة وأسورة، ممكن استبدال أحدهم بالخاتم أو التوينز، على حسب الشكل والحجم والمصنعية، كما يمكن شراء سلسلة ودبلة».

هبوط سعر الذهب اليوم

كما أشار سكرتير شعبة الذهب سابقا باتحاد الغرف التجارية، إلى أن عيار الـ14 يتميز بأن تكلفته مناسبة للشراء، كما يحتوي على 58.3% من الذهب الخالص، ومناسب لخواتم ودبل الخطبة، بيتميز بذوقه الرفيع والتصميم والصلابة، كما أن سعره حوالي 1420 جنيها مصريا.