طريقة عمل الكحك الناعم.. سهل ولذيذ لعيد الفطر المبارك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكحك الناعم من الحلويات التي ترغب ربات المنزل في إعدادها لأسرهن في عيد الفطر المبارك، إذ لا يمكن الاستغناء عن تواجده داخل المنزل، لأنه ضمن طقوس الاحتفال الرسمية والمتداولة في البيوت المصرية، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الكحك الناعم بخطوات سهلة وبسيطة على خُطى نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد»، ووفقًا للشيف شربيني، عبر برنامجه «الشيف»، المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكحك الناعم

المقادير

- ثلاثة أكواب من السمن.

- سكر بودرة.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

- كيلو دقيق.

- رشة ملح.

- 3 أكواب من الحليب الدافيء.

- ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

- اخلطي المكونات السابقة جيدًا مع الدقيق.

- سيحي 3 أكواب السمن على النار، ثم ضعيها على الدقيق والمكونات المتجانسة.

- قطعي العجين إلى كرات متشابهة مع الحرص على نقشها لإضفاء مظهر جمالي لها.

- يمكنك حشو طريقة عمل الكحك الناعم بأي حشوة تريدينها.

- أحضري صينية ورصي الكحك بها بانتظام، واتركيه لمدة 60 دقيقة كاملة حتى يتخمر جيدًا وتلاحظين تضاعف حجمه.

- أدخليه الفرن المجهز، واتركيه حتى تمام النضج.

- عندما يتغير لونه ويصل إلى الذهبي، اخرجيه من الفرن ورشيه بسكر البودرة، وقدميه.

طريقة لعمل الكحك الناعم

المقادير

- كيلو دقيق.

- 50 جرامًا من السكر.

- 20 جرامًا من البيكنج بودر.

- ملبن.

- عجوة للحشو.

- 10 جرام من روائح الكحك.

- نصف كيلو سمن.

- سكر بودر للتقديم.

طريقة التحضير

- لعمل طريقة الكحك الناعم اخلطي الدقيق مع السكر والسمنة وامزجيهم جيدًا.

- ضيفي رائحة الكعك إلى المكونات في العجان، وقلبيهم جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

- اسكبي الكمية المتبقية من الدقيق حتى يتجانس مع المكونات تمامًا.

- ضعي السمنة مع العجوة، بالإضافة إلى المكسرات واتركيها جانبًا عندما تحتاجيها في الحشو.

- أحضري الحليب واسكبيه إلى العجان حتى يمتزج بداخله واحشيه حسب رغبتك.

- كوني كرات متساوية ومتشابهة من العجين وضعي بداخلها الحشو، ثم رصيها في صينية.

- اتركي العجين حتى يتخمر ويتضاعف حجمه.

- أدخلي الصينية إلى الفرن المجهز على درجة حرارة 190 واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي، وزينيه بسكر البودرة.