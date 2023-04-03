كيفية الحفاظ على نشاطك في رمضان.. خطوات يجب اتباعها بحرص

القاهرة - سمر حسين - صحة

كيفية الحفاظ على نشاطك في رمضان، سؤال يدور بالأذهان كثيرًا خلال الشهر المبارك، إذ أن المحافظة على النشاط البدني أمرًا يسعى إليه الكثير من الناس، لأنه قد يفقد الجسم الكثير من السوائل والعناصر الغذائية خلال ساعات الصيام، لذا نقدم لكم من خلال «هُن»، كيفية الحفاظ على جسم صحي والنشاط البدني في رمضان.

كيفية الحفاظ على نشاطك في رمضان

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة إجابات ونصائح لمعرفة كيفية الحفاظ على نشاطك في رمضان، من خلال ممارسة التمارين الرياضية، كالتالي:

- شرب كمية سوائل عالية عند السحور لا يقي من العطش؛ لأن أجسامنا تتخلص من الكميات الزائدة عن حاجتها فورًا.

- للحفاظ على النشاط البدني في رمضان يجب ممارسة الرياضة وقت الصيام، وأن تكون متوازنة وفي مكان جيد التهوية، إذ أنها تساعد على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية، وتقوية المناعة، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط.

- الاهتمام بممارسة رياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا للوقاية من زيادة الوزن والسمنة

- يمكن تقسيم الرياضة إلى فترات قصيرة على مدار اليوم من 10 لـ15 دقيقة، ونكررها مرتين أو أكثر.

نصائح للحفاظ على النشاط في رمضان

- لمعرفة كيفية الحفاظ على نشاطك في رمضان، يجب الانتباة لنوعية الطعام التي يجرى تناولها؛ لأن الطعام الخاطئ يجعلنا نفقد العناصر من الجسم، كما يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، وتناول المياة بدلًا من السكريات.

- البعد عن الأكلات التي تفقد السكر في الدم بسرعة.

- يجب الحفاظ على طاقة الجسم من خلال التقليل من ساعات الخمول والكسل، مثل الجلوس أمام التليفزيون لفترات طويلة واستبداله بنشاطات عائلية، مثل المشي أو الأعمال المنزلية.

- للحفاظ على نشاطك في رمضان، يجب إيقاف أي نشاط بدني على الفور إذا شعرت بدوار أو الغثيان أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس لتجنب الإصابة بالجفاف وفقدان الطاقة أثناء فترة الصيام.