هل بواقي الفاترينة وكسر الذهب الأفضل في الادخار؟.. الغرف التجارية تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بواقي الفاترينة وكسر الذهب مصطلحات جديدة اقتحمت سوق الذهب، وفي ظل الارتفاع والانخفاض المستمر في أسعار الذهب أصبحت ربة المنزل والعروس، وكل من له علاقة بسوق الذهب يبحث عن أفضل طريقة لشراء الذهب، ولكن هل بواقي الفاترينة وكسر الذهب مشغولات تستحق الشراء؟، وهو ما اجاب عنه عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«هن».

شائعات حول أفضل قطع للشراء بعد انخفاض سعر الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، وهو ما جعل هناك انتعاشة تحدث في سوق الذهب، وبالتزامن معها انتشرت شائعات حول أفضل قطع للشراء، وهو ما يطلق عليه كسر ذهب، وهي مشغولات ذهبية مستعملة تباع بمصنعية قليلة للغاية، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأنها جيدة للشراء.

وكذلك بواقي الفاترينة التي تباع أيضا بمصنعية منخفضة وعن بيع تلك القطع في وقت ارتفاع سعر الذهب ستباع بمبلغ عال؛ لأنها تقريبا بلا مصنعية، لكن يجب الحذر من التجار الذين يبيعون الذهب بهذا الشكل.

تحذير من غرفة الذهب

وحذر عمرو المغربي، مما يطلق عليه بواقي فاترينة ويباع بمصنعية قليلة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى بواقي فاترينه، أو كسر ذهب، فهو مصطلح انتشر بشكل خاطئ، وفكرتها أنها بدون مصنعية أو مصنعيتها قليلة وأصحاب النفوس الضعيفة يلجأون لإنتاج مشغولات عيار خاطئ ويبيعيونه على أساس قطع ذهبية مستعملة ورخيصة، لذلك فهي غير مضمونة وكشعبة الذهب ينصحون بعدم شراء الذهب المستعمل، وشراء السبائك والجنيهات بمصنعية قليلة أضمن.

سعر جرام الذهب عيار 18

يعتبر عيار 18 هو الأقل نقاء بين تلك الفئات، وسجل سعر الجرام اليوم بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر، 1843 جنيهًا، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعا في مصر، وقد وصل سعر جرام الذهب اليوم بعد هبوط سعره في كصر إلى 2150 جنيها بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما عيار 24 من الذهب هو الأكثر نقاء، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بعد انخفاص سعر الذهب، حوالي 2457 جنيهًا، بدون مصنعية.