الامارات | 5 نصائح للأم المرضع في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترغب أمهات مرضعات في صيام شهر رمضان المبارك، ما يتطلب منهن الاهتمام وبشكل مضاعف بالتغذية وكمية السوائل التي يتناولنها في الفترة الممتدة من الإفطار وحتى السحور.

ووصفت الأخصائية في الأمراض النسائية والتوليد في المستشفى السعودي الألماني، الدكتورة فاديا الخليل، فترة الرضاعة بكونها الأكثر صعوبة من فترة الحمل، بخلاف ما يعتقد كثير من النساء، لما تتطلبه من مجهود وعناية بالتغذية.

وتالياً تقدم الدكتورة فاديا خمس نصائح أساسية للأمهات المرضعات، تعينهن على الصيام بشكل صحي، دون أن يؤثر ذلك على تغذية الطفل.

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