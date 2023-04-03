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الامارات | توست البيتزا

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إعداد: إيناس محيسن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توست البيتزا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لكثيرين، ولكن في أحيان عدة يتطلب إعدادها في المنزل وقتاً ومجهوداً يجعل الأمر صعباً، لذا تعد توست البيتزا من الوصفات السهلة والسريعة لإعداد وجبة شهية من دون مجهود، ويمكن تقديمها على مائدة الإفطار أو السحور خلال رمضان، كما يمكن تقديمها كوجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، خصوصاً للأطفال.

• من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تقديمها على مائدة الإفطار أو السحور.

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير، يرجى الضغط على هذا الرابط.

لمشاهدة الفيديو، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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