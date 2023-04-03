الامارات | فعاليات «حاضنة القوز الإبداعية» تعزز الصناعات الثقافية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن برنامج «حاضنة القوز الإبداعية»، الذي تنطلق فعالياته في منطقة القوز الإبداعية خلال الفترة من 11 أبريل الجاري، ويستمر حتى 17 مايو المقبل، ويتضمن مجموعة من ورش العمل والأنشطة الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب، وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارة الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأكدت مدير إدارة المشروعات والفعاليات في «دبي للثقافة»، خلود خوري، أن «منطقة القوز الإبداعية تمتاز بامتلاكها تشكيلة متنوعة من النماذج الإبداعية والأفكار الملهمة التي تسهم في تحقيق أحلام الشباب وتحولها إلى حقيقة على أرض الواقع»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى عبر برنامج «حاضنة القوز الإبداعية» إلى توفير بيئة إبداعية ملائمة ومحفّزة لرواد الأعمال. وأضافت: «نسعى من خلال سلسلة ورش العمل إلى تحفيز أصحاب المشروعات الناشئة، وتزويدهم بأساسيات التخطيط لتحقيق أهدافهم، وضمان تطور مشروعاتهم وأفكارهم، وتعريفهم بنماذج العمل واستراتيجيات التسويق وطرق طرح المشروعات، ومدى منطقية الفرص، إذ يأتي ذلك في إطار ترسيخ مكانة دبي وتفرد بيئتها وملاءمتها للمبدعين في كل المجالات».

وستشهد منطقة القوز الإبداعية على مدار أبريل الجاري ومايو المقبل، تنظيم «حاضنة القوز الإبداعية»، التي تضم 10 ورش عمل متنوعة، تُمكن المبدعين من طرح أفكارهم، والتعريف بها، ومناقشة خطط مشروعاتهم مع خبراء سيضيئون على طرق تصميم خطط العمل والتفكير الإبداعي، وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية ناجحة، وعملية تحديد الجمهور المستهدف، واختيار نماذج الشراكة، وغيرها.

كما ستشهد المنطقة في مايو وسبتمبر المقبلين تنظيم فعاليات منتدى «تبادل خبرات المصنعين»، الهادف إلى إثراء خبرة ومعرفة أعضاء مجتمع المصنعين المبدعين، وتعميق علاقات التواصل فيما بينهم، والاستفادة من مجموعة التجارب وعرض أفضل الممارسات العالمية في الصناعات الثقافية والإبداعية.

قمة

بدأت «دبي للثقافة» الاستعداد لتنظيم النسخة الأولى من «قمة القوز لريادة الأعمال الإبداعية» في أكتوبر المقبل، التي تهدف إلى توفير فرص مختلفة للمستثمرين وأصحاب المواهب للالتقاء مع قادة الصناعة الرئيسين، إلى جانب حضور مجموعة الجلسات الحوارية التي ستشهدها القمة، وما توفره من فرص للتواصل والتوجيه وتوصيات الخبراء.

• 10 ورش عمل تُمكن المبدعين من طرح أفكارهم، والتعريف بها، ومناقشة خطط مشروعاتهم مع خبراء.