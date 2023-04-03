8 قطع اساسية في خزانة الملابس الربيعية قد تحتاجينها هذا الموسم

يدفعنا تغيير الموسم دائماً إلى تحديث خزانة ملابسنا ومع بداية الربيع، يتم استبدال الألوان الداكنة ويتغير الجو ويظهر العشب الأخضر اللامع، مما يشجعنا على تجربة ألوان جديدة وحلول نمطية غير متوقعة وقبل أن تذهبي للتسوق، سيكون من الملائم أن يكون لديكِ قائمة بما تحتاجينه في خزانة الملابس هذا الموسم.

هنا قمنا بتجميع قائمة من ثمانية أشياء ستحول إطلالاتك الربيعية، ما يجب الانتباه إليها وكيفية دمج هذه القطع مع بعضها البعض.

قميص أبيض

القميص القطني السميك هو الشيء الذي سيكون دائماً مناسباً، سوف تتناسب مع الجينز المستقيم والتنورة وبنطلون البدلة وكل شيء في خزانة ملابسك.

ارتديه فوق بلوزة تانك وقومي بإقرانه مع فستان صيفي أو استخدميه كطبقة علوية.

عند اختيار اللون، ليس من الضروري التوقف عند الظل الأبيض، نقترح النظر في كل من الظلال مثل الباستيل والألوان الزاهية، الشيء الرئيسي هو أنه من السهل دمج القميص مع أشياء أخرى من خزانة ملابسك.

بنطلون جينز كلاسيك

لطالما أصبح الجينز جزءاً لا غنى عنه من خزانة الملابس الأساسية: فهو مريح وعملي ويمكن دمجه بسهولة مع الأشياء

ما هو المظهر الذي يمكن صنعه مع الجينز؟ هذا العام جربي الجينز مع مشد أو تيشيرت أو سترة أو بلزر أو بلوزة بكم طويل ولا تنسَي أطقم الجينز الكاملة.

في ربيع هذا العام، نراهن على بنطلون جينز واسع الساق.

بلوزة خفيفة بكم طويل

اتجاه آخر يستحيل تجاوزه هو الأقمشة الشفافة التي تبدو أنثوية وأنيقة، إذا كنتِ لا تفضلين الفساتين الشفافة، فيمكننا بسهولة استخدام مثل هذا الموديل مع الكم الطويل في الإطلالات اليومية، ارتدي ملابس داخلية سميكة أو غير واضحة تحتها وادمجيها مع سترة.

إذا كانت هذه الأشياء الشفافة لا تتناسب مع نمط حياتك، فجرّبي ارتداء قميص أساسي طويل الأكمام بظلال محايدة مثل البيج ووالأبيض العاج والرمادي والأسود وسيبدو مذهلاً في كل من المظهر البسيط أحادي اللون والألوان الزاهية.

امزجي السترة الأساسية مع الأقمشة ذات الكثافة المختلفة، مثل الجلد أو الدنيم.

تنورة ماكسي

طول التنورة هذا الربيع هو ماكسي، تتميز بالصرامة والأنوثة والرقي، لقد رأينا التنورة الطويلة في عروض مصممين مختلفين، لذلك توجد طرق عديدة لتصميمها.

قومي بإقرانها مع سترات كبيرة الحجم وسترات وبلوزات ذات رقبة عالية في الطقس البارد وارتديها مع قمصان رجالية أو مشدات أو بدلة للجسم أو تي شيرت كحولي في الطقس الدافئ.

عند اختبار التنورة الماكسي أعطي الأفضلية للموديلات المستقيمة أو الفضفاضة قليلاً، لكن لا تحددي نفسك على الظلال السوداء والرمادية الأساسية، جربي اللون الأبيض التي تلفت الأنظار أو الألوان الغنية التي ستصبح رائعة مع الأجواء الربيعية والصيفية.

فستان من الجلد

لا يزال الجلد مادة عصرية في عام 2023، حيث قدّر عشاق الموضة في جميع أنحاء العالم تنوعه وملاءمته وروعته من خلال استخدامه في مظهرهم.

هذا الموسم، أعطت العلامات التجارية الأفضلية للفساتين الجلدية الداكنة وهي من أكثر الخيارات أناقة وأنثوية.

بدلة رسمية

لا يمكنك التفكير في مجموعة أكثر عملية، لذا لا تترددي في إضافة البدلة إلى خزانة ملابسك لفصل الربيع.

في هذا الموسم، قرر المصممون مراعاة اهتمامات كل فتاة وقدموا بدلتين متعارضتين في الأسلوب، التصميمات الفضفاضة وواحدة مناسبة لأولئك الذين يريدون التأكيد على شخصيتهم.

البدلة الجيدة هي أساس خزانة الملابس ولن تفقد أهميتها، خلال النهار، نقترح ارتداء البدلة بقميص أو بلوزة قصيرة مع حذاء رياضي، للعمل مع قميص وحذاء وفي المساء، حاولي ارتداء السترة بمفردها أو مع بلوزة شفافة مع حذاء بكعب ومجوهرات ضخمة.

بومبر جاكيت من الجلد

الآن ترتدي الفتيات سترات جلدية بستايل بومبر والتي يمكن ارتداؤها مع التنانير وحتى فساتين السهرة.

هناك العديد من الحيل العصرية حول كيفية تصميمها، لكننا نقدم أزياء لتكون مصدر إلهام، ارتدي الجاكيت البومبر مع فستان سهرة قصير وصندل وفي اليوم التالي مع بنطلون وقميص كبير وحذاء رياضي.

الأحذية ذات الكعب المنخفض

منذ وقت ليس ببعيد، عادت الأحذية ذات الكعب المنخفض إلى الموضة واستحوذت على خزانة ملابس كل منا على الفور ستكون هذه الأحذية خياراً رائعاً خلال الفترة الانتقالية، حيث لا يزال الجو بارداً.

ارتدي بوت بكعب منخفض مع التنانير القصيرة والفساتين القصيرة وإذا اخترتِ طول ميدي أو ماكسي، فيجب أن ينتهي طول الحذاء أسفل التنورة حتى لا تشوه الشكل.

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