أسهل طريقة لعجينة القطايف.. خطوات بسيطة وموجودة في كل بيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القطايف من الحلويات الأساسية في المائدة الرمضانية؛ نظرا لمذاقها الحلو والشهي؛ إذ يمكن عملها بأشكال متعددة نصف دائرة مزينة الأطراف، أو حتى مثلث تختلف حشواتها بين النوتيلا، والفسدق، والمكسرات، والشكولاته البيضاء أو التمر والقشطة على حسب الرغبة، ونتيجة لذلك نقدم أسهل طريقة لعجينة القطايف.

خطوات بسيطة تتطلبها أسهل طريقة لعجينة القطايف بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي:

المقادير

- كيلو من الدقيق الأبيض.

- كوبان دقيق سميد.

- 8 معالق كبيرة سكر.

- ملعقة ونصف بيكنج صودا.

- كيس ونصف خميرة فورية.

- 7 أكواب ماء.

- ملعقتان كبيرتان ماء ورد.

طريقة تحضير عجينة القطايف

ولعمل أسهل طريقة عمل عجينة القطايف، يجب اتباع الخطوات التالية:

- أولا احضري إناء كبير، وضعي فيه كل المكونات الناشفة أو الجافة مثل الدقيق والخميرة الفورية والسكر ودقيق السميد ورشة ملح، ونخلطهم مع بعض جيدا لكي يمتزجوا جميعا.

- في الخطوة التالية، يجرى إضافة الماء الفاتر إلى المكونات الجافة، بالإضافة إلى ماء الورد حتى تصبح عجينة انسيابية، وبعدها تغطى العجينة السائلة وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين، مع تقليبها مدة نصف ساعة حتى تكون فقاعات بسبب الخميرة.

- احضري مقلاة كبيرة فارغة، واتركيها على النار حتى تسخن قليلا، واسكبي القطايف السائلة بملعقة كبيرة وعند ظهور فقاعات صغيرة على القطايف هذا يعني أنها استوت، اخرجيها على قطعة قماش كبيرة واعيدي الخطوة حتى تنتهي من الكمية الموجودة.

- بعد تسوية عجينة القطايف، احضري الحشوة الموجودة سواء كانت جوز أو فستق أو أنواع المكسرات المتاحة، ويمكن حشوها بالجبنة أيضا.

- طبقي الأطراف جيدا، وبعد الانتهاء من حشو كل الكمية المخبوزة، يجرى وضعها في مقلاة بها زيت ساخن ثم قلبيها تدريجيا إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

- اخرجي القطايف في الزيت، وضعيها في طبق تقديم ونسقيها بشربات القطايف أو عسل.

مكونات تحضير عجينة القطايف بدون خميرة

- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

- ربع كوب حليب بودرة.

- نصف كوب سميد.

- 3 أكواب من الماء.

خطوات التحضير

- اخلطي المقادير المذكورة سابقًا جيدًا حتى تصبح متجانسة.

- ابدأي في أخذ القليل من الخليط بالكبشة، وضعيه داخل مقلاة بها زيت حتى ينضج.

نصائح عند عمل القطايف

- يفضل عمل القطايف بعجينة طازجة ومحفوظة جيدًا، حتى يسهل حشوها وتكون طرية عند تحضيرها.

- احرصي على وضع الكثير من الزيت عند قلي القطايف حتى تحصلين على لونها الذهبي بسرعة، وتكون مقرمشة ولذيذة إلى حد كبير مثل الجاهزة.