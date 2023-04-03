حنان مطاوع تكشف في برنامج «أنا والقناع» عن رسالة كانت تود إيصالها لوالدها قبل رحيله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كلمات ومشاعر عديدة لم يتمكن الأشخاص من توصيلها إلى آبائهم قبل رحيلهم، الأمر الذي يجعل الأبناء يتمنوا أن يعود آبائهم ولو ثانية واحدة، لكي يعبروا عن تلك المشاعر التي لم يستطيعوا أن يتحدثوا عنها حين ذاك، وهذا ما تمنته الفنانة حنان مطاوع، أثناء حديثها في برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب الذي يعرض على قناة الحياة.

حنان مطاوع ضيفة في برنامج أنا والقناع

عدة أسئلة طرحتها الإعلامية منى عبد الوهاب على الفنانة حنان مطاوع، منها ما الذي تتمني أن تقوله لوالدها قبل رحيله لتجيب أنها كانت تتمنى أن تعبر عن حبها له: «أكثر كلمة نفسي أقولها لوالدي هي كلمة بحبك؛ لأني وقتها مكنتش بعرف أعبر عن مشاعري قدامه، ومكنتش معبره أوي، لكن دلوقتي بقيت أعبر عن الجوايا ومخبيهوش».

أنا والقناع

وعبرت الفنانة حنان مطاوع عن مدى حبها لبنتها في برنامج «أنا والقناع»؛ إذ كشفت عن صفاتها أيضا قائلة: «أكتر قناع نفسي أكون زيه هو بنتي؛ لأني شخصيتها بريئة جدا وكمان من الشخصيات اللي تزعل لكن بتضحك بسرعة، فبتمنى أكون زيها».