بعد انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. ما العيار الأفضل للشراء؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا كبيرا، وهو ما طرح تساؤل حول العيار الأفضل للشراء، ففي أغلب الأحيان تنشغل الأسرة أو العروسة بالعيار الأفضل للشراء في الشبكة، أو عند الشراء للاستثمار أو حتى للشراء الطبيعي، وهو السؤال الذي رد عليه عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، بعد هبوط سعر الذهب اليوم.

بعد هبوط سعر الذهب اليوم ما هو أفضل عيار للشراء؟

تعتبر كل أعيرة الذهب بعد انخفاض أسعاره اليوم في مصر، مناسبة حسب الميزانية، لأنها تعتبر معادلة فعيار 21 عبار عن 875 من الألف ذهب، وله سعره وعيار 18، عبارة عن 750 من الألف وله سعره، ولذلك عندما يزيد عيار 21 يزيد عيار 18، و24، وعند انخفاض الأسعار تنخفض جيمعها، وذلك بحسب عمو المغربي، الذي أكد أنه لا يفرق الأعيرة عند البيع، جميعه متساو، ولكن حسب ميزانيتك يمكن شراء الذهب.

هل يوجد ذهب أفضل من غيره عند شراء الشبكة؟

مثل الأعيرة لا يوجد في الذهب أفضل، وإنما هي أعيرة ودرجة نقاء محددة، وحسب ميزانية العروس يمكنها اختيار الذهب، وهو ما يعود للذوق بحسب «المغربي»، فأهل الصعيد يحبون شراء عيار 21، بينما وجه بحري يشترون عيار 18، في القاهرة وبعض المدن تشتري العروس الألماظ، ولذلك فالمسألة ترجع للذوق والميزانية فقط.

نصائح عند شراء الذهب

وجه «المغربي» عددا من النصائح عند شراء الذهب، موضحا أنه عند شراء جنيها ذهبيا أو سبيكة له ميزة واحدة وهي انخفاض المصنعية، لكن في حالة شراء مشغولات ذهبية لها مصنعية فأنت مستفيد منها في الزينة، الذهب معروف عنه بأنه زينة وخزينة، بشراء السبائك والجنيهات أسقط عنه ميزة مهمة وهي الزينة، ولذلك فهو حسب احتياجك إذا رغبت في قيمتين للذهاب فالمشغولات الذهبية قيمتها فيها وستسفيد من شراء قطع الذهب بالمصنعية.

ولكن إذا رغبت في الاستثمار بحسب فيمكنك شراء السبائك والجنيهات ووضعها في المكتب، ولن تستفيد بها مثل المشغولات، والتي يرتفع فيها ثمن مصنعيتها بشدة.

سعر جرام الذهب عيار 18

يعتبر عيار 18 هو الأقل نقاء بين تلك الفئات، وسجل سعر الجرام اليوم بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر، 1,826 جنيهًا، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعا في مصر، وقد وصل سعر جرام الذهب اليوم بعد هبوط سعر الذهب في مصر 2,130 جنيها بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما عيار 24 من الذهب هو الأكثر نقاء، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بعد انخفاص سعر الذهب حوالي 2,434 جنيهًا، بدون مصنعية.