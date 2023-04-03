حنان مطاوع تتحدث لأول مرة عن سبب تأخر زواجها: كنت برد على الناس بـ«أنا اللي مفتحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفضل الكثير من الفتيات تأخير الزواج، وتقع بين تساؤلات المجتمع، ولنظرات عديدة يتهمونها بأن ذلك بسببها أو لظروف هي وضعتها، وينسون الأقدار والحكمة الإلهية والظروف الخاصة بكل فتاة على حدة، وهذا ما ألقت الفنانة حنان مطاوع الضوء عليه، في برنامج أنا والقناع، المُذاع على شاشة قناة الحياة مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

تأخير الزواج لحنان مطاوع

وقالت الفنانة حنان مطاوع خلال الحلقة، عن فكرة تأخير الزواج عندما سألتها الإعلامية منى عبد الوهاب: «فكرة تأخير الزواج كانت ضغط بيأذيني نفسيًا، لأن كل الناس كانت بتقول عاوزين نفرح بيكِ، فكنت بسأل، أنتم مش فرحانين بيا إني كويسة وبشتغل ومؤدبة، افرحوا في حاجات كتير بتفرح».

جملة تغضب حنان مطاوع

وعن جملة طالما أرادت أن تلغيها حنان مطاوع، أوضحت: «جملة نفسي ألغيها من القاموس الإنساني، لما كانوا بيقولوا هما الناس مش بيشوفوا، أنتِ ما شاء الله عليكي قمر، دايمًا كنت برد أقول جملة مهمة أوي (أنا اللي مفتحة)، لأن أنا المسؤولة عن اختياراتي».

تساؤلات المجتمع عن تأخير الزواج

وعندما سألتها المذيعة عن سؤال «لماذا تأخرتي في الزواج» هل كان يغضبها من المجتمع أم من والدتها أكثر، أوضحت: «كان بيألمني أكتر الضغط من المجتمع، لأن ضغط ماما كان ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، لكن نظرة المجتمع صعبة، أنتِ دخلتي الـ30 ولسه متجوزتيش ليه، وتساؤلات كتير في الإطار ده».

وتابعت: «المفروض يسألوني أنا تطورت نفسيًا وفكريًا ولا لا، بقيت بني آدمة أرحم وأجمل، اسأليني على أفعالي مش على أقدار خارجة عني عيب، وأنا مش بعرف أعبر في الكلام، لكن دلوقتي بقيت بعرف أعبر».