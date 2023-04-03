الامارات | عرافة هندية شهيرة تتنبأ بمصير روسيا والولايات المتحدة..«حضارة جديدة تتكون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت عرافة هندية شهيرة عالميا تدعى أرتشينا ناغابوشانام عن تنبؤات جديدة تطرقت فيها إلى مستقبل روسيا وأمريكا ومتغيرات كبرى أخرى.

بالنسبة للصراع في أوكرانيا، أكدت أرتشينا في مقابلة أجرتها معها القناة التلفزيونية "روسيا 1"، أن نتيجته أمر مفروغ منه، قائلة أن "النتيجة فعلا مفروغ منها. في العالم الروحي هناك نتيجة لهذا الصراع.. لقد تم حسمها، وروسيا ستنتصر".

ورأت العرافة الهندية الشهيرة أن "المشاكل في البلاد هي الآن لصالح روسيا. كل ما يجري كان يجب أن يحدث. كجزء من التحول، ستقاتل روسيا من أجل استقلالها. الآن عملية استعادة العدالة الكونية جارية"، مشيرة إلى أن روسيا إضافة إلى ذلك ستحرر العديد من الشعوب والبلدان الأخرى، وستنتصر في العملية الخاصة في أوكراني بحسب (RT).

وفيما استبعدت العرافة أرتشينا في تنبؤاتها حدوث كوارث عالمية على كوكب الأرض، أشارت إلى إمكانية حدوث زلازل في اليابان وإندونيسيا، وأن "موجة ضخمة" من ذلك ستصل إلى أمريكا الشمالية وستتسبب في محو العديد من المنازل.

وأكدت أرتشينا أنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى مواجهة العديد من الصعوبات في السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك اضطرابات محلية واحتجاجات على مستوى البلاد.

وشددت في ها السياق على أن "أمريكا بدأت في دفع ثمن الكارما "عواقب الأعمال" التي اكتسبتها، وأن الولايات المتحدة ستدفع ثمن الصراعات التي جرت إليها دولا أخرى".

وعن تنبؤاتها بشأن التغيرات التي ستطرأ على حياة البشر في المستقبل، أفادت بأن عام 2023 هو بداية التغييرات والتحولات الأساسية.

أرتشينا تعتقد أن التحول قد بدأ في جميع أنحاء العالم، وأن ذلك سيصبح الأساس لولادة حضارة جديدة، مضيفة أن "كل ما يحدث الآن تمهيد لوصول حضارة جديدة ستكون أكثر تقدما روحيا".

العرافة لفتت إلى أن ذلك لا يعني قدوم كائنات من خارج كوكب الأرض، بل إن الحديث يدور عن أناس عاديين في مظهرهم، لكنهم يتمتعون بمواهب وذكاء خاصين.

وتستقي أرتشينا استبصارها بحسب قولها عن طريق التأمل وتصل إليها الرؤى عن المستقبل من خلال أصوات تصل إليها أثناء انغماسها في تجارب روحية عميقة.