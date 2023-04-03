إليك تنسيق البنطلون الجينز على طريقة درة زروق

تُفضل النجمة درة زروق اعتماد السروال الجينز بشكل أساسي في إطلالاتها اليومية؛ ويُعد قطعة أساسية في خزانتها وتنسقه مع إطلالات مختلفة وعصرية تتماشى مع ذوقها الرفيع، سواء كانت قصته كلاسيكية أو عصرية. ويعتبر الجينز من أهم الأزياء التي يمكنك تنسيقها بإطلالات سبور شيك لتمنحكِ مظهراً أنيقاً يناسب مشاويرك.وفي هذا الألبوم رصدنا لكِ كيف نسقت النجمة درة زروق السروال الجينز بطرق مختلفة تمنحكِ الرقي والجاذبية.

درة زروق بسروال جينز شبابي

في هذه الإطلالة ارتدت درة زروق طاقماً شبابياً مُريحاً وأنيقاً؛ من سروال جينز باللون الرمادي، حيث صُمم بقصّة ضيقة وجاء بتصميم التقطيع غير الكاشف للساقين باللون الأبيض مع جيوب جانبية صغيرة وخصر عريض مرتفع وزينته بحزام رفيع جلد باللون الأسود ونسقت معه تيشرت قطن باللون الأبيض، وحملت حقيبة يد كبيرة باللون الأبيض من علامة سانت لورين، وانتعلت حذاء رياضياً باللون الرمادي؛ بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

درة زروق بسروال جينز أنيق

أعجبتنا هذه الإطلالة الكلاسيكية والأنيقة، حيث ارتدت درة؛ سروال جينز باللون الأزرق الفاتح وصُمم بقصّة ضيقة وأرجل قصيرة مع خصر عريض مزين بأزرار معدنية صغيرة؛ وجاءت الجيوب صغيرة مزينة بالإستراس اللامع مع الأرجل المُطرزة بالإستراس؛ ونسقت معه تيشرتاً باللون الأبيض وجاكيت جينز قصيراً وانتعلت حذاء بوت طويل من الشامواه باللون الأسود.

درة زروق بسروال جينز كاجوال

اعتمدت النجمة درة زروق في هذه الإطلالة سروال جينز كاجوال، حيث صمم بقصّة طويلة وأرجل واسعة بدرجات الجينز الأزرق الفاتح وبخصر ضيق مرتفع وجيوب جانبية صغيرة وصمم عند الركبة بتقطيع مفتوح بأسلوب كاجوال وجذاب؛ ونسقت معه توباً قصيراً ملوناً وقفازات طويلة ملونة بنفس لون التوب وانتعلت حذاء مرتفعاً باللون الأبيض.

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