طريقة عمل كيكة النسكافية الباردة في 10 دقائق بدون فرن.. خطوات سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر كيكة النسكافية من الحلويات الإيطالية الرائعة، كما أنها مفضلة لدى الجميع خاصة أنها سهلة التحضير وهى تشبه وصفة التيراميسو ووتحرص الأمهات على إعدادها سواء في المناسبات أو عطلات نهاية الأسبوع، نتيجة لذلك نستعرض في موقع «هن» طريقة عمل كيكة النسكافية الباردة في 10 دقائق بدون فرن.

يمكن تحضير كيكة النسكافية الباردة في 10 دقائق بدون فرن في خطوات بسيطة وسهلة، وفقا لموقع «food» البريطاني:

المقادير

2 علبة من البسكويت

1 كوب من الحليب البودر

3 ملاعق كبيرة من الدقيق

1 كوب من السكر

1/2 كوب من النشا

3 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من النيسكافيه

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة التحضير كيكة النسكافية الباردة

- ضعي الماء وبودرة الحليب والدقيق والنشا والسكر والنيسكافيه في إناء، وقلبيهم جيدا حتى تتجانس المكونات تماما وتختفي تكتلات الدقيق.

- ضعي الإناء على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى يتماسك القوام ويصبح ثقيلا، ضيفي الفانيليا وقلبيها ثم ارفعي الخليط من على النار.

- رصي طبقة من البسكويت في قاع صينية وصبي عليها طبقة من صوص النيسكافيه، ثم ساوي السطح بالملعقة.

- رصي طبقة أخرى من البسكويت وغطيه بطبقة من الصوص، ثم ساوي السطح.

- ضعي طبقة ثالثة من البسكويت وغطيه بباقي صوص النسكافيه.

- ضعي طبقة الكريمة على الوجه وساويها بالملعقة ثم رشي عليها الشوكولاتة المبشورة أو بعض من البسكويت المطحون، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك

- قطعي كيكة النيسكافيه الباردة وقدميها.