10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير والفيديو

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طرق عمل حلويات رمضان الجديدة بـ50 جنيها.. أسعارها خيالية في المحلات

أسعار صادمة لأجدد حلويات رمضان.. ايه الفرق بين المكشكشة والقشطوطة؟

الهايصة واللايصة أجدد حلويات رمضان 2023.. «اعرفي طريقة التحضير بالمقادير»

المكشكشة أحدث حلويات رمضان وسعر القطعة يصل لـ455 جنيها.. اعرفي سرها بالخطوات

نقدم لكل ربات المنزل من خلال «هُن»، 10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير، إذ تريد ربات البيوت تقديم الحلويات المختلفة المفيدة لأسرتها وسريعة التحضير، خاصة أنها تود إمداد أجسامهم بالطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة، لذا نقدمها بالصور والمقادير لسهولة إعدادها بطريقة سريعة ومبسطة.

10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير

طريقة عمل الزلابية على خُطى أميرة شنب

المقادير

- كوبان من الماء.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

- رشة ملح.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- زيت.

- شربات.

طريقة تحضير الزلابية المصرية

- اخلطي الدقيق مع النشا والفانيليا والخميرة والملح والسكر.

- ضيفي الماء إلى الخليط، وقلبي جميع المكونات، حتى تصبح عجينًا.

- اتركي الخليط حتى يتخمر، ويزداد حجمه.

- اغمسي ملعقة صغيرة بالزيت، لاستخدامها في تقطيع العجين على هيئة كرات.

- ضعي كرات الزلابية في الزيت، حتى تصبح باللون الذهبي.

- ضعي الكرات في الشربات.

طريقة عمل البسبوسة على خُطى الشربيني

المقادير

- كوب دقيق.

- نصف كوب سكر الشربات.

- فول سوداني.

- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

- كوبان سميد.

- نصف كوب سمنة.

- كوب من الزبادي.

- 50 جرام من جوز الهند.

طريقة تحضير البسبوسة

- من أولى 10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير، أن تعدي البسبوسة لذا اخلطي السميد مع السمنة والزبادي والدقيق والسكر والبيكنج باودر.

- ضيفي جوز الهند الى الخليط وحركيهم.

- ‏ضعي الخليط داخل صينية مدهونة بالسمنة، وضعي على الوجه الفول السوداني.

- ضعي الحليب مع السكر وعسل الجلوكوز في اناء على النار وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط دافئ قليلًا.

- صبي خليط الحليب على السميد وقلبيهم تقليبة بسيطة حتى الدمج.

- ضعي البسبوسة داخل الفرن وانتظري حتى النضج.

- ‏ اسقي البسبوسة بالشربات البارد.

- رشي عليها حبات جوز الهند.

طريقة عمل بلح الشام على خُطى نجلاء الشرشابي

المقادير

- كوبان ماء.

- أربع بيضات.

- كوبان ونصف كوب دقيق.

- 50 جرامًا من الزبد.

- فانيليا.

- ملعقة كبيرة نشا.

- ثلاثة ملاعق كبيرة سميد.

- شربات.

- فستق مجروش للتزيين.

- زيت للقلي.

طريقة عمل بلح الشام

- في البداية يجب في طريقة عمل بلح الشام، وضع الزبدة على النار مع الماء، وتقلبيهما سويَا.

- ضيفي خليط الدقيق والنشا والسميد، وقلبي المكونات حتى يصبح عجينًا.

- ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلًا.

- ضيفي البيض تدريجيًا، مع الفانيليا وقلبي المكونات، ثم ضعي العجينة في كيس حلواني بدلًا من القمع.

- شكلي الخليط أصابع في زيت غزير متوسط الحرارة.

- اتركيه حتى يصبح لونه ذهبي، ثم توضع في الشربات، ويزين بالفستق ويقدم.

طريقة عمل البقلاوة للشيف حسن

10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير

- ملعقتين كبيرة دقيق.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ملعقة كبيرة سكر وعسل جلوكوز.

- ملعقة كبيرة زيت.

- ربع كوب ماء دافيء.

ـ ملح.

ـ ملعقة نشا.

طريقة عمل البقلاوة للشيف حسن

- ضيفي السكر والماء وعسل الجلوكوز واخلطي المكونات على البارد.

- ارفعي المكونات على النار وتقلب وعند الغليان يوقف التقليب.

- اتركي القدر على النار لمدة 7 دقائق ويرفع من النار ويترك يبرد.

- ضعي الدقيق والملح والنشا في بولة ويقلب جيدا.

- ضيفي الماء وقلبي حتى ينعم الخليط.

- غطي العجينة واتركيها لتختمر لمدة ساعة.

- تهبط العجينة بعد الاختمار باليد وتشكل كرات ويمكن استخدام ملعقة صغيرة للتشكيل.

- ضعي طاسة على النار وضيفي لها زيت غزير واتركيها على نار متوسطة.

- ضعي البولة جانبًا وضيفي بها زيت.

- غطسي الملعقة الصغيرة في الزيت وشكلي البقلاوة بالملعقة وضعيها في الزيت الساخن.

- قلبيها حتى تأخذ لون فاتح وترفع وتترك حتى تبرد.

طريقة عمل الكنافة بالكاسترد

المقادير

- نصف كيلو كنافة.

- نصف كوب سكر بودرة.

- كوب سمن.

ولتحضير الكاستر:

- كوبان من اللبن.

- معلقتان كبيرة كاسترد.

- نصف كوب قشطة بلدي.

- شربات للوجه.

خطوات التحضير

- ابدئي أولا بعمل الكاستر، ضعي نصف كمية اللبن في إناء على النار.

- وقومي بإذابة الكاستر في النصف الأخر وأتركيهم حتى الغليان.

- أثناء ذلك أحضري الكنافة، وضيفي عليها السكر البودرة، وأمزجيهم حتى تتأكدي من تشبع شعيرات الكنافة بالسكر البودرة.

- احضري صينية متوسطة الحجم، وأفردي في قاعها نصف كوب من السمن.

- ضعي نصف كمية الكنافة الممزوجة بالسكر فوق طبقة السمن.

- يمكنك مزج الكنافة مع السمن بدلا من وضعها فوقها.

- بعد نضج الكاستر على النار، قومي بتوزيعه فوق طبقة الكنافة.

- ضيفي فوقها طبقة أخرى من الكنافة المتبقية.

- احرصي على جعل الطبقة متساوية، وللتأكيد قومي بالضغط عليها بيديك بلطف.

- بعد الانتهاء وزعي باقي كمية السمن فوق طبقة الكنافة.

- قومي بوضع الكنافة بالكاستر في الفرن الساخن مسبقًا، واتركيها حتى يتحول إلى الذهبي.

- بعد خروجها من الفرن ضيفي عليها الشربات للتأخد لمعان وتزيد من سكريتها.

طريقة عمل الأرز المعمر

من أهم طرق تحضير 10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير، هي الأرز المعمر إذ لا تلتفت إليه كثير من ربات المنزل في شهر رمضان

المقادير:

- مقادير الأرز المعمر.

- كوبان لبن.

- كوب أرز.

- ملح وسكر.

- كوب كريمة لباني.

- زبدة.

طريقة عمل الأرز المعمر

- اسلقي الأرز باللبن، بدلا من الماء.

- ادهني وعاء عميق بالكامل بالزبدة.

- ضعي الأرز المخلوط باللبن مع الكريمة.

- ضيفي السكر واللبن.

- ضعي الوعاء في الفرن على 240 درجة مئوية، حتى غليان الخليط، ثم إخراجه.

- ضعي الوعاء مرة أخرى على درجة حرارة 180 في الفرن.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

المقادير

- أربعة أكواب عصير قمر الدين.

- نصف كوب سكر.

- أربعة معالق كبار من النشا.

- زبيب.

- جوز الهند.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

- طريقة قمر الدين بالمهلبية، اتبعي الخطوات التالية:

- انقعي «لفة» قمر الدين في المياه، واتركيها لمدة 4 ساعات.

- قومي بوضعها في الخلاط، واخلطيها حتى يصبح لديك سائل لعصير قمر الدين.

- في إناء على النار ضيفي عصير قمر الدين، واتركيه حتي يسخن.

- ضيفي السكر عليه وقلبيه جيدًا.

- ذوبي النشاء في إناء صغير به مياه، وتأكدي من ذوبانها بالكامل.

- قومي بوضعها على عصير قمر الدين وقلبيه جيدًا.

- اتركي عصير قمر الدين على النار حتى يصل لمرحلة الغليان، ويصبح قوامه ثقيلًا، ليتحول حينها إلى المهلبية.

- ضعي مهلبية قمر الدين بعد عليانها في كاسات التقديم وهي ساخنة.

- زينيها بحبات الزبيب ورشه جوز الهند، وقدميها باردة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

نقدم لك طريقة عمل كيكة البرتقال، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، على خطى 10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير:

المقادير

- كيس بيكينج بودر.

- ذرة ملح.

- كوب ذرة ملح.

- خمسة بيضات.

- كوب زيت ذرة.

- ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال.

- ملعقة كبيرة بشر برتقال.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

صوص البرتقال:

بشر برتقال.

عصير برتقال.

لون طعام برتقالي.

شرائح برتقال.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

- ضعي البيكينج بودر والدقيق والفانيليا.

- ضيفي في الخطوة التالية، بشر البرتقال ثم ضيفي الزيت للخليط.

- ارفعي العجينة، وادهنيها بالزبدة، ورشيها بالدقيق وصبي الخليط في الصينية.

- ادخلي الصينية في الفرن، على أن تكون درجة الحرارة 180، حتى تنضج الكيك.

بعد أن تبرد الكيكة زينيها بشرائح البرتقال، مع سيرب البرتقال والسكر، ولون الطعام البرتقالي.

طريقة عمل أم علي

10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير

المقادير

- لتر حليب.

- علبة قشطة.

- مكسرات.

- زبيب وجوز هند.

- ملعقة صغيرة من القرفة.

- السكر حسب الرغبة.

طريقة عمل أم علي

- حضري وعاء عميق، وضعي ملفيه جاهز، مع عمل فتحات به باستخدام الشوكة، أو الجلاش المكسر المحمص.

- ضعي الملفيه أو الجلاش، في صينية وادهنيه بالسمن، ويدخل على درجة حرارة 150 مئوية في الفرن إلى أن يتحمص.

- اتركي الصينية على شبكة الفرن حتى يصبح باللون الذهبي.

- في إناء جانبي، اخلطي اللبن والسكر والقرفة، وتخلط كل المكونات معا.

- احضري طاجن وكسري فيه الملفيه، أو ضعي الجلاش، ثم اسكبي معه اللبن.

- ضيفي المكسرات والزبيب وجوز الهند على الوجه، ثم ضعي قشطة أو كريمة أو كريم شانتي على الوجه حسب الرغبة.

- في الخطوة التالية، يدخل الطاجن الفرن على الشبكة.

- انتظري حتى تتماسك كل المكونات ويصبح الوجه باللون الذهبي، ثم اخرجيه من الفرن، وقدمي أم علي ساخنة.

طريقة عمل القطايف

المقادير

- كوبان ونصف من الدقيق.

- كوبان من المياه.

- معلقة صغيرة خميرة فورية.

- معلقة صغيرة بيكينج باودر.

- معلقة صغيرة سكر.

- رشة ملح.

- زيت للدهن.

طريقة عمل القطايف

من أحلى الوصفات، لعمل 10 طرق لعمل حلويات سهلة في رمضان بالصور والمقادير

- ضعي في الخلاط أو العجان حسب المتوفر لديك، مكونات عمل القطايف من الدقيق والخميرة واخلطيهم جيدًا.

- اتركي الخليط جانبًا حتى يختمر، ويصبح قوامه ثقيلا.

- ضعي إناء على النار وقومي بدهنه بالزيت لمرة واحدة فقط، ولا تكرريها مرة ثانية.

- خذي كمية من خليط القطايف وضعيها على الإناء، ويمكنك تحديد حجم القطايف لديكى على حسب حجم المعلقة، التي ستستخدميها في وضع العجين، فكلما صغر حجم الملعقة صغرت القطايف معها والعكس كذلك.

- اتركيها ثم قومي بإزالتها من الإناء، وكرري ذلك حتى تنتهي الكمية لديك.

- تجنبي قلب قطع القطايف على الوجه الأخر بعد ظهور الفقاقيع عليها، قومي بإزلتها فقط.

-الآن أصبحت القطايف جاهزة لحشوها.

- يمكنك حشو القطايف بما يتوافر لديك من زبيب أو جوز هند أو مكسرات أو سوداني، وعلى حسب رغبتك أيضًا