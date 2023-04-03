الامارات | اكتشاف مكون سري «غريب» في لوحة «الموناليزا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف علماء عن مكون سري كان يستخدمة الرسام الشهير ليوناردو دافنشي لمساعدة اللوحات على تحمل الرطوبة ومنع التجاعيد والاصفرار لسنوات طويلة، وكان مفاجئا لهؤلاء الباحثين عثورهم على صفار البيض في الطلاء الزيتي للوحة الموناليزا الشهيرة وذلك بعد قيامهم بتحليله.

وذكرت دراسة نقلتها (spotnik) عن شركة «Nature Communications»، أن البحث كشف تضمين البيض لخلطة الألوان والذي يبدو انه كان «يعمل كمضاد للأكسدة» وبمعنى آخر، تساعد هذه التركيبة في منع الطلاء من التلف.

وأضاف البحث: «تظهر نتائجنا أنه حتى مع وجود كمية صغيرة جدًا من صفار البيض، يمكنك تحقيق تغيير مذهل في خصائص الطلاء الزيتي، مما يوضح كيف يمكن أن يكون مفيدًا للفنانين»، بحسب مجلة «ساينس أليرت» العلمية.

وختمت الدراسة أن الفنانين «منحونا فرصة الإعجاب بروائعهم التي لا تزال حتى اليوم».