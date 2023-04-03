منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي.. «خلي سفرتك متنوعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي هو ما يتم الاهتمام به خلال هذه الأيام، إذ يحرص المسلمون على تناول العديد من الوجبات الشهية التي تتنوع ما بين الحلو والمالح، خلال استقبال عيد الفطر المبارك، لذلك نقدم لكم من خلال مطبخ «هُن»، منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي.

منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي

يستمر عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام، ونقدم لكم خلال هذه الفترة، منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي وهي كالتالي:

- يشتهر عيد الفطر المبارك بإعداد الأسماك إذ أنه معظم الناس لا يعدون أسماك في شهر رمضان المبارك، لذا من الممكن إعداد الأسماك المالحة تمثل تلك الأطباق جانبًا أساسيًا بين منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي، والتي تتمثل في كل من الرنجة والفسيخ والسردين، ويتم تحضيرها بمختلف الطرق الشهية.

منيو أكلات عيد الفطر المبارك

- يعد اللحم والفتة يحرص العديد من الأشخاص على تناول اللحوم والفتة في أول أيام عيد الفطر، كما يمكن إعداد اللحم بشكل مختلف من خلال الكبسة أو فخارة اللحم أو اللحم بالبصل مع أرز المكسرات، وهو من بين منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي.

- أطباق الكشري من الأطباق الأساسية التي يحرص على تناولها خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما يحرص الكثيرين على إعداد البيتزا بمذاقاتها المتنوعة والشهية إلى جانب الفطائر الحادقة والحلوة.

مخبوزات عيد الفطر المبارك

لا ننسى إن إعداد المخبوزات المختلفة التي تتمثل في إعداد طريقة الكحك بأنواعه ما بين السادة والمحشو، والبسكويت، والبيتي فور، والغُريبة على رأس منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي.

منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها

- في الأردن ومن الأطباق الشهيرة التي تقدم على مائدة الغداء هو المنسف هو عبارة عن لحمة باللبن والخبز والأرز.

- ومن منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي الكسكسي باللحم، والكثير من الطواجن يترأسها طاجن اللحم.

- وفي سوريا يكون طبق الفتوش طبق رئيسي، ومن الممكن إعداده مع السمك المملح أو طاجن اللحم.

- ومن بين منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي يتم تركيز المكونات على الكبسة خاصةً في أول أيام عيد الفطر المبارك.