طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات.. مش هتاخد منك وقت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحواوشي الإسكندراني من الأكلات المصرية المفضلة لدى الكثير، والمعروفة أنه يطهى من العجين، وليس من الخبز، ويوضع داخل لحم مفروم أو سجق، أو الحشو المناسب، ويقدم «هن»، طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات، بوصفات سهلة لربات البيوت: «مش هياخد منك وقت كتير».

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات

خطوات بسيطة تطلبها طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات وذلك حسب الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات- المقادير

كوب ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

¼ كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.

½ كيلو لحم مفروم.

3 ثمرات فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

تقلب الخميرة والسكر و¼ كوب من الماء، جيدًا، ثم يوضع في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة.

يعجن في وعاء آخر، الدقيق واللبن البودرة والزيت جيدًا.

يضاف خليط الخميرة ويعجن مرة أخرى، ثم يضاف الماء تدريجيًا، حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

يغطى الوعاء بفوطة نظيفة، ثم يوضع في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة.

يخلط اللحم والبصل والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود والبهارات، في وعاء ويغطى ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

طريقة عمل الحواوشي في الطاسة

- المقادير:

نصف كيلو لحم مفروم ناعم

عيش بلدي

2 بصل مفروم ناعم

فلفل أخضر مكعبات صغيرة

فلفل حار

طماطم مكعبات صغيرة

ملح وفلفل

بهارات

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير حواوشي في الطاسة

لعمل خليط اللحم يخلط اللحم المفروم، وفلفل أخضر مفروم وفلفل حار مفروم، وطماطم مكعبات مفرومة وملح وفلفل وبهارات

يحشى العيش بالحشو

في طاسة على النار يوضع السمن مع زيت

يوضع الرغيف المحشي ويدهن وجهه بالسمن والزيت

تغطى الطاسة ويترك على النار حتى ينضج الحشو

تقدم أرغفة الحواوشي ساخنة.