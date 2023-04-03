7 مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن.. اشربيها باستمرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول 7 مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن، يسعى الكثير من الأشخاص إليها، فتناول بعض المشروبات الصحية خلال ساعات الإفطار تساعد على حرق الدهون، وتجعل فقدان الوزن والوصول إلى الهدف القوام المثالي أمرًا سهلًا، لذلك نقدم إليكم مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن.

7 مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن

بحسب منظمة الصحة العالمية، يساعد اتباع نظام غذائي صحي على الوقاية من سوء التغذية، فضلًا عن الأمراض، التي تهدد الصحة، كما ينبغي أن يكون مدخول السعرات الحرارية متوازنًا مع استهلاك الطاقة، لتجنب زيادة الوزن غير الصحية، وهناك 7 مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن.

مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن

- يجب الحد من تناول السكريات لأقل من 10% من إجمالي مدخول الطاقة، وذلك يتم عن طريق مشروبات منخفضة السعرات الحرارية، وهي كالتالي:

- لـ 7 مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن يجب الاهتمام بشراب المياه جيدًا حسب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.

- قمر الدين يحتوي على الفيتامينات وبه البوتاسيوم الذي يعمل على تغذية الجسم، ولكن يجب الحرص من تناول الكميات منه بحسب السعرات الحرارية.

- الكمون مع نصف ليمونة وملعقة شاي أخضر للغلي على النار بعد الفطار.

- الدوم يعمل الدوم على توازن العناصر الغذائية في الجسم ومنخفض السكريات مما يعمل على إنقاص الوزن، إذا تم شرابه بصورة متوازنة.

- وبحسب وزارة الصحة والسكان يجب الإفطار على التمر واللبن والماء، من ضمن تناول 7 مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن، يجب اتباع التالي:

- تناول قليل من الشوربة الدافئة.

- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء.

- تجنب المشروبات الغازية والجاهزة المحلاة بالسكر.