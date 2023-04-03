4 حيل بسيطة للتخلص من روائح الطبخ في المنزل: منها البطاطس والنعناع

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

4 حيل بسيطة للتخلص من روائح الطبخ في المنزل تحتار الكثير من ربات البيوت في الوصول إليها، إذ تعاني معظم السيدات من مشكلة وجود روائح كريهة في المطبخ، ومما يجعلها تقع في مأزق، هو ضيق مساحة الشقة، وخلال تحضيرها الأطعمة ذات الروائح النفاذة تنبعث الرائحة التي تملأ المنزل، وذلك لعدم توافر شفاط داخل المطبخ، مما يسبب الإزعاج لأفراد الأسرة، خاصة إذا كان أحدهم يعاني من مشلكلة الحساسية أو الجيوب الأنفية.

لذا تستعرض «هن» خلال التقرير التالي، 4 حيل بسيطة للتخلص من روائح الطبخ في المنزل، ومن خلال تلك الحيل ستساعدكِ في التخلص من الروائح الكريهة داخل المنزل، وفقا لما جاء على موقع «thespruceeats».

4 حيل بسيطة للتخلص من روائح الطبخ في المنزل

طحن القهوة:

يعد طحن حبوب القهوة وتخميرها من الطرق البسيطة لملئ المنزل برائحة جيدة، كما أنه من الطرق الفعالة للتغلب على روائح طهي الطعام، كما يمكنك إضافة القرفة أو جوزة الطيب إلى القهوة.

- مزيج من قشر البرتقال والليمون والقرنفل:

يمكنكِ غلي إناء من قشر البرتقال والقرنفل، وجوزة الطيب، وعيدان القرفة في الماء، فإن ذلك سيساعدكِ على التخلص من الروائح أثناء عملية الطهي بطريقة سريعة، حيث يمتص البخار المنبعث من هذا المزيج الروائح السيئة، ما يجعلكِ تشعري برائحة رائعة.

- الشمع العطري:

من الحيل السهلة للتخلص من روائح الطبخ في المنزل، يعتبر الشمع العطري الملون من أفضل الحلول السريعة، التي تعمل على تغيير رائحة المنزل وجعلها عطرة ومنعشة، دون إحداث دخان مزعج، كما يحدث عند اشعال أعواد البخور، فقط عليكِ توزيع الشمع العطري في الغرف المحيطة بالمطبخ ومدخل الشقة، لتحسين رائحة المنزل وإخفاء رائحة الطهي.

القرفة والبطاطس للتخلص من الروائح الكريهة بالمنزل

- البطاطس:

واحدة من ال4 حيل للتخلص من روائح الطبخ في المنزل، هو استخدام البطاطس، وذلك بوضع حلة من الماء المغلي بها قطع من البطاطس، وتترك على نار هادئة طوال فترة الطبخ، حتى تمتص روائح الأكل بسهولة.

- القرفة والنعناع:

توضع أعواد القرفة الكاملة وأوراق النعناع الطازجة مع عصير الليمون في كوب ماء، وتترك على نار هادئة طوال فترة القلي، إذ أن لها قدرة ملحوظة على امتصاص رائحة القلي المزعجة، بل وتعطير رائحة المطبخ والمنزل وامتصاص الزيت المتطاير.