أفضل 3 مشروبات على السحور لمقاومة العطش في رمضان.. «هتلاقيها في بيتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أفضل 3 مشروبات على السحور لمقاومة العطش في رمضان، هو ما تفكر فيه الأمهات خلال ساعات النهار، لكن تلك المشروبات متوفرة في كل منزل ومنها الليمون والتمر باللبن، إذ أنها بجانب الطعم المميز لهم فوائد في تجنب العطش و تعوض مكان الماء في الجسم، ومعها عصير القصب الغني بالألياف الغذائية، وفقا لما قدمه موقع «thehansindia» الهندي.

أفضل 3 مشروبات على السحور لمقاومة العطش في رمضان

أول العصائر التي تدخل ضمن أفضل 3 مشروبات على السحور لمقاومة العطش في رمضان، هو عصير الليمون، إذ أنه من المشروبات الخفيفة ويمكن تناولها، وذلك لأنه يمنح شعور بالانتعاش يساعد على تجنب الشعور بالحر والعطش.

ثانيا: عصير القصب

لا يمكن الحديث عن أفضل 3 مشروبات على السحور لمقاومة العطش في رمضان، دون ذكر فوائد عصير القصب الذي يحتوي على العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، فلا يروي هذا المشروب المغذي عطشك فحسب، وإنما يمنح الجسم الشعور بالطاقة أيضًا.

ثالثا: التمر باللبن

يشتهر الصيام بالتمر باللبن، ليس بسبب طعمه المميز لكنه سواء يساعد على الشعور الشبع على الإفطار، ويدخل ضمن أفضل 3 مشروبات على السحور لمقاومة العطش في رمضان، لأنه يساعد على عدم الشعور بالجفاف، وهو ما أكدت عليه خبيرة التغذية سالي فؤاد، في تصريحات تلفزيونية لها.

أفضل مشروبات للإفطار في رمضان

بعد عرض افضل 3 مشروبات على السحور لمقاومة العطش في رمضان، قدمت غادة نوارة، خبيرة الطهي، مجموعة من أفضل المشروبات على الإفطار، ذلك خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، وقالت إن هناك قائمة من المشروبات الباردة، التي يمكن وضعها على السفرة في وجبة الإفطار، وتناولها خلال أيام الشهر الفضيل، لكن مع توخي الإفراط بها، وتشمل: الكركديه، التمر الهندي، العرقسوس، الخروب، السوبيا، التمر باللبن.