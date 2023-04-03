دعاء مستجاب قبل الإفطار في رمضان.. كان يردده سيدنا إبراهيم كل يوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع أيام شهر رمضان الكريم، يحرص المسلم على معرفة الأدعية التي كان يرددها الأنبياء خلال شهر رمضان الكريم قبل الإفطار، اقتداءً بهم، كما يهتم بالمواظبة على الأعمال المستحبة للقيام بها في نهار الشهر الكريم، كما تردد الأمهات الأدعية لأولادها كل يوم، لتعينهم على شؤون الحياة والسعي، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، دعاء مستجاب قبل الإفطار في رمضان، والدعاء الذي كان يردده سيدنا إبراهيم، أبو الأنبياء.

دعاء سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء

الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تحدث خلال برنامج «دعاء الأنبياء»، المعروض عبر شاشة «الناس» عن دعاء مستحب أن يردده المسلم قبل الإفطار، الذي كان يردده نبي الله إبراهيم.

وتمثل صيغة دعاء مستجاب قبل الإفطار في رمضان، الذي كان يردده نبي الله إبراهيم عليه السلام: «رب هب لي حكمًا وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم».

وشرح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى الدعاء الذي كان يردده سيدنا إبراهيم عليه السلام، قائلًا، «أي هبة ووهبة من الله كما نقول، بمعني أنا قد لا أستحق هذا الأمر، ولكن أعطني إياه هبة منك يا أرحم الراحمين، كل النعم التي نحن فيها هي هبة من الله، نحن لا نستحق شيئا إلا بفضله، وهذا أعطانا المعنى الكثير من جمال القرآن وحلاوة معانيه، فهو يجمع معاني كثيرة».

دعاء كان يردده سيدنا إبراهيم

«رب هب لي حكمًا والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الأخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم»، دعاء الأنبياء الذي كان يرددونه دائما، ومن بينهم سيدنا إبراهيم رضي الله عنه، والذي استكمل في شرحه قائلًا «حكما ليس معناه السلطة ولا التحكم في الناس ولا الملك، إنما هنا بمعنى العلم، هب لي رؤية صحيحة واعطني يارب نورًا، استضيئ به في حياتي، والحقني بالصالحين، ذكرت في القرآن أكثر من مرة، وبمعاني جميلة، وأن نحشر مع الصالحين ونعيش بين أنفاسهم في الدنيا، وإذا متنا نلحق بهم يوم القيامة، وأن يجعل الله لنا الثناء حتى بعد الانتقال إلى يوم القيامة».

سيدنا إبراهيم رضي الله عنه، هو حبيب الرحمن وخليله، هو أبو الأنبياء، كونه كان يردد هذا الدعاء والتي تأتي في التشهد الأخير، وتابع «عاشور» موجها رسالة إلى المسلمين «أوعى تظن أنك ترث أموال، المهم ترث مكان في الجنة وفي الفردوس الأعلى، الدعاء هذا هو الجمع بين العمل والعلم والذكر بعد الممات، وأن يكون لنا مقعد ومكان في الجنة».

دعاء الصائم في رمضان

ومن بين الأدعية التي يرردها الصائم في رمضان:

اللهم إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله إلّأ أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدٌ أَن تُيسّر لي ما أريد، وتحقق لي ما أتمنى إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير يا رب العالمين.

دعاء قبل الإفطار

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ، وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

- اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.