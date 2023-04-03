عيار ذهب في المحلات لشبكة جوازك على قد الإيد.. «بدل الصيني والفضة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الإقبال الشديد على شراء الشبكة، تشهدها أيام شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الفطر لشراء، إذ تزداد حفلات الخطوبة والزواج خلال هذه الفترة، خاصة مع انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد طرح كل من بنكا الأهلي المصري ومصر لشهادات ادخار جديدة لمدة 3 سنوات بفائدة 19% و22%.

ومع هبوط سعر الذهب اليوم، اهتم العديد من المقبلين على الزواج، بالتعرف على أفضل عيار لشراء شبكة «على قد الإيد» وغير مكلفة، وكذلك التعرف على كل من سعر جرام الذهب في الأعيرة المختلفة من عيار 24 و21 و18.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي تصريحات خاصة لـ«هُن»، أوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الذهب في مصر تزامن مع طرح شهادات الادخار الجديدة، لنحو أكثر من 25 جنيهًا.

وكشف سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

- سجل سعر عيار الذهب عيار 24 نحو 2457 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21، بلغ نحو 2150 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 1843 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار وصل إلى نحو 1433 جنيهًا.

- شهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارا، ليسجل نحو 17200 جنيهًا.

أفضل عيار ذهب لشراء شبكة «على قد الإيد»

وبشأن المقبلين على الزواج والحرص على شراء شبكة غير مكلفة بالتزامن مع هبوط سعر الذهب اليوم، قال «نجيب» إنّ العيار الأفضل لشراء شبكة موفرة هو عيار 14 الذي وصل سعره اليوم لـ 1440 جنيهًا بالأسواق.

وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود إقبال كبير من المصريين خاصة في القرى والأرياف على شراء ذهب عيار 14، إلا أنه لا يختلف عن بقية الأعيرة الأخرى، إلى جانب اتسامه بالعديد من المواصفات، وهي:

مزايا الذهب عيار 14

- احتوائه على 58.3% من الذهب الخالص.

- تكلفته متواضعة ومناسبة للشراء.

- يلقى الذهب عيار 14 انتشارًا واسعًا في عدد من الدول الغربية، على رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وإيطاليا، حيث يمثل حوالي 90% من شراء الأمريكيين لخواتم الخطوبة.

- يتميز الذهب عيار 14 بصلابته وذوقه الرفيع من ناحية التصميم.

- الذهب عيار 14 هو ذو لون أقرب للذهبي المعروف عند الجمهور، مما يجعل الفتيات يميلون إليه عند الشراء.

- يعد الأكثر متانة وقدرة على التحمل.