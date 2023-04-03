ماذا قال أصدقاء الفنانة شيرين الطحان عن وضعها الصحي؟.. حالتها حرجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أدوار متعددة لعبتها الفنانة شيرين الطحان في الوسط الفني، اكتسبت فيها صدقات كثيرة، وبسبب لطفها أحبوها وهو ما ظهر في الالتفاف حولها والدعاء لها بالشفاء في أزمتها الصحية، التي وصلت فيها إلى مرحلة حرجة، بدايةً من الكاتب والإعلامي أحمد يونس، الذي طلب الدعاء لها بالأمس، انتهاء بصديقتها الفنانة منة جلال التي طلبت لها الدعاء اليوم، وأملهم الوحيد أن يغير الدعاء القدر، ويهون عليها محاربة السرطان وتعود إليها الصحة والعافية من جديد.

أصدقاء شيرين الطحان يكشفون وضعها الصحي

منذ دخولها المستشفى الشهر الماضي بسبب أزمة صحية، والكشف عن الحالة الصحية لـ الفنانة لشيرين الطحان، لم يتحدث الكثير عن المرض، حتى خرج الكثير من أصدقائها بدايةً من الإعلامي أحمد يونس، الذي كتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» قائلا «نسالكم الدعاء للإعلامية شرين الطحان، حالتها صعبة في العناية المركزة، والسرطان في مرحله حرجة جدا، يارب اشفها واشف كل مريض»

أما الفنانة منة جلال، كتبت هي الأخرى عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، «أسألكم الدعاء من القلب بالشفاء للإعلامية والفنانة شيرين الطحان، حالتها حرجة جداااا في العناية المركزة، ولا ينقصها إلا الدعاء، لعل الدعاء يغير القدر ويشفيها شفاء لا يغادر سقما بحق الأيام المفترجة والشهر الكريم، ويخليها لبناتها ولأهلها، فربنا قادر أنه يرفع البلاء ويشفي كل مريض».

«الدعاء يغير القدر» أصدقاء شيرين الطحان يطبلون الدعاء لها

وبعد الكشف عن خطورة الحالة الصحية لشيرين الطحان من خلال أصدقائها المقربين، دعا الكثير من المتابعين والفنانين لها بالشفاء، منهم الفنان كريم مأمون الذي طلب من متابعيه الدعاء للفنانه شيرين الطحان، وكذلك الإعلامية شيرين الشايب التي قالت، «أسالكم الدعاء للجميلة المحترمة الإعلامية شيرين الطحان، مفيش حاجة بعيدة علي ربنا احنا في أيام مباركة، أسالكم الدعاء لها، وأتمنى أن تتم إجراءات العلاج علي نفقة الدولة سريعا، احنا كلنا ثقة في الاستجابة السريعة».