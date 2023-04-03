لجأت إليه ياسمين عبدالعزيز في ضرب نار.. ما رأي الدين والطب في عمليات الإجهاض؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات كبيرة شهدتها أحداث الحلقة 11 من مسلسل ضرب نار، للفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، إذ تحولت حالة الحب والرومانسية التي كانت بين الثنائي «مهرة وجابر الكوماندا»، إلى حالة من الخلاف والشقاق، بسبب تورطه في قضية ودخوله السجن، لتقرر الزوجة التخلي عن جنينها وتقرر إجهاضه.

«مهرة» تقرر إجهاض طفلها في مسلسل ضرب نار

حاولت «سحر» التي تقوم بدورها الفنانة مها نصار، بأخذ «مهرة» ياسمين عبدالعزيز، ضمن أحداث مسلسل ضرب نار، إلى أحد المناطق الشعبية لأحد الأطباء لمساعدتها في إجراء عملية إجهاض جنينها من جابر الكوماندا، حتى تتخلص من أي شيء يربطها بزوجها المسجون، حتى تفشل محاولاتها بسبب رفض الطبيب طلبها ويخبرها بأن الجنين بخير وثابت في مكانه.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن الإجهاض غير الآمن، وفق منظمة الصحة العالمية.

يعتبر الإجهاض تدخّل صحّي شائع ومأمون عند إجرائه بأحد الأساليب التي توصي بها المنظّمة، وتتناسب مع مدة الحمل وعلى يد شخص يمتلك المهارات اللازمة، يُنهي الإجهاض المتعمّد 6 حالات من كل 10 حالات حمل غير مقصود.

الحمل وخدمات رعاية الإجهاض الآمن

شعار برنامج HRP الخاص الإجهاض الآمن، هو الذي يتم إجراؤه وفقًا لإرشادات ومعايير منظمة الصحة العالمية، وبالتالي ضمان الحد من مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة، عندما لا تتمكن الفتيات والنساء من الوصول إلى خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل ورعاية الإجهاض الآمن، فإنهن يتعرضن لخطر الإجهاض غير الآمن، مما قد يعرض حياتهن ورفاههن للخطر.

مخاطر الإجهاض على الحامل

وتشمل المخاطر الصحّية البدنية الناجمة عن الإجهاض غير المأمون ما يلي:

- الإجهاض المنقوص، وهو عدم إزالة أو إخراج كل النسيج الحملي من الرحم.

- التعرض للنزيف (النزف الشديد) والإصابة بالعدوى.

- ثقب الرحم الناجم عن استعمال أداة حادة لإجراء الإجهاض.

- تضرر الجهاز التناسلي والأعضاء الداخلية، بسبب الأدوات الخطيرة التي تستخدم وتوضع في المهبل أو فتحة الشرج.

الدين يوضح حكم إجهاض الجنين

كما حددت دار الإفتاء، الحالات التي يجوز فيها الإجهاض، عبر البوابة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي، كالتالي «اتفق الفقهاء على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنَّه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حَرَّم اللهُ سبحانه قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

وفي حال إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه 3 شهور، فقد اختلف الفقهاء في حكم إجهاضه، فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية والأوجه عند الشافعية، ونقل ابن الجوزي أنه مذهب الحنابلة مطلقًا؛ لأنَّ النطفة بعد الاستقرار آيلةٌ للتخلق مهيأةٌ لنفخ الروح، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي علي بن موسى من الحنفية.

وفيما يخص رأي المالكية فيما قبل الأربعين يومًا، وقول محتمل عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر وهو حقيقة مذهب الحنفية وقول لبعض الشافعية، وهناك قول لآحاد من أهل المذاهب بالإباحة المطلقة مثل ما انفرد به من المالكية اللخمي، ومن الشافعية أبو إسحاق المروزي قبل الأربعين، وقول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل.

حكم إجهاض الجنين في الشهر الثاني

وأشارت دار الإفتاء إلى حكم إجهاض الجنين، في الشهر الثاني، يجوز الإجهاض في الحالة المسؤول عنها أخذًا برأي الحنفية وبعض الشافعية المبيحين عند وجود العذر، ورأي بعض العلماء ممَّن أجاز مطلقًا بشرط عدم تجاوز مدة الحمل للمائة والعشرين يومًا؛ فإن زادت عنها فلا يجوز إلا إذا تعرضت حياة الأم أو صحتها للخطر.