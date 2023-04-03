بشرى للعرسان ومحبي الاستثمار.. لماذا الوقت الحالي الأنسب لبيع وشراء الذهب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع عدم الاستقرار الذي تشهده أسواق الذهب يوما بعد يوم، تزداد التساؤلات خاصة من جانب النساء، نحو كيفية الاستثمار فيه بشكل صحيح في الوقت الحالي، ومع طرح كل من بنكا الأهلي المصري ومصر لشهادات ادخار جديدة لمدة 3 سنوات بفائدة 19% و22%، أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب في مصر، وهو ما تسبب في زيادة علامات الاستفهام نحو الاستثمار الصحيح به، وكذلك شراؤه من قبل المقبلين على الزواج.

تفاصيل انخفاض أسعار الذهب في مصر

وخلال تصريحاته لـ«هُن»، كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، ارتبط بطرح شهادات الادخار للمواطنين، حيث لم يأت الانخفاض إلا بنسبة ضئيلة بلغت 25 جنيهًا فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 2170 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 1860 جنيهًا، وعيار 24 نحو 2480 جنيهًا.

استثمار السيدات في شراء الذهب وبيعه

أما بشأن تساؤلات السيدات بشأن الاستثمار الصحيح في الذهب خلال الوقت الحالي، قال نادي نجيب، إنّ الوقت الحالي يعد جيدًا للاستثمار به سواء ما بين البيع والشراء، ففي حال الرغبة ببيع الذهب في هذه الآونة، فسيتم تحقيق مكسبا كبيرا وليس خسارة، نظرًا لارتفاعه بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، والعكس الصحيح، فإذا تم الاستثمار بشراء الذهب أيضًا، فلن يحقق ذلك الأمر أي خسائر لأصحابه، وذلك لتوقع استمراره في الارتفاع أيضًا.

واستطرد سكرتير شعبة الذهب سابقًا، «الستات اللي عايزة تستثمر في الذهب دلوقتي، هيكسبوا لو باعوه، ولواشتروا برضو هيكسبوا لما يبيعوه في أي وقت تاني، وده لأن الذهب في زيادة مضطربة من قديم الأزل وأسعاره هتستمر ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام القادمة».