الامارات | فعاليات «حاضنة القوز الإبداعية» تنطلق 11 الجاري في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن برنامج «حاضنة القوز الإبداعية» الذي تنطلق فعالياته في منطقة القوز الإبداعية خلال الفترة من 11 الجاري حتى 17 مايو المقبل، ويتضمن مجموعة من ورش العمل والأنشطة الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارة الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأكدت مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري، أن «منطقة القوز الإبداعية تمتاز بامتلاكها تشكيلة متنوعة من النماذج الإبداعية والأفكار الملهمة التي تساهم في تحقيق أحلام الشباب وتحولها إلى حقيقة على أرض الواقع»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى عبر برنامج «حاضنة القوز الإبداعية» إلى توفير بيئة إبداعية ملائمة ومحفّزة لرواد الأعمال. وأضافت: «نسعى من خلال سلسلة ورش العمل إلى تحفيز أصحاب المشاريع الناشئة وتزويدهم بأساسيات التخطيط لتحقيق أهدافهم، وضمان تطور مشروعاتهم وأفكارهم، وتعريفهم بنماذج العمل واستراتيجيات التسويق وطرق طرح المشاريع، ومدى منطقية الفرص، إذ يأتي ذلك في إطار ترسيخ مكانة دبي وتفرد بيئتها وملاءمتها للمبدعين في كل المجالات».

وستشهد منطقة القوز الإبداعية على مدار أبريل الجاري ومايو المقبل، تنظيم «حاضنة القوز الإبداعية» التي تضم 10 ورش عمل متنوعة تُمكن المبدعين من طرح أفكارهم، والتعريف بها، ومناقشة خطط مشاريعهم مع خبراء سيضيئون على طرق تصميم خطط العمل والتفكير الإبداعي، وكيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية ناجحة، وعملية تحديد الجمهور المستهدف، واختيار نماذج الشراكة، وغيرها.

كما ستشهد المنطقة في مايو وسبتمبر المقبلين تنظيم فعاليات منتدى «تبادل خبرات المصنعين» الهادف إلى إثراء خبرة ومعرفة أعضاء مجتمع المصنعين المبدعين وتعميق علاقات التواصل فيما بينهم، والاستفادة من مجموعة التجارب وعرض أفضل الممارسات العالمية في الصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات المصنعين من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمواقعهم للاطلاع على طرق عملهم وتطبيقهم للخطط الخاصة بمشاريعهم.

وسيكون أصحاب المشاريع والمستثمرون وزوار منطقة القوز الإبداعية في مايو وسبتمبر المقبلين، على موعد مع عروض الـ«بيتشاكوتشا»، وهي أسلوب خطابة يسمح بعرض 20 شريحة إلكترونية، يخصص لكل واحدة منها 20 ثانية فقط، ليأتي العرض سريعاً وشيقاً وموجزاً، وأكثر قدرة على طرح موضوعات واسعة في وقت قصير.

