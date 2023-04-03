خبيرة تغذية تكشف عن طريقة لفقدان 8 كيلو في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية، إنّ شهر رمضان المبارك ينتج عنه ثبات الوزن مع الصيام أو نقص الوزن من 6 إلى 8 كيلو خلال الشهر الكريم، كاشفة عن أن شهر رمضان يتميز بـ «الصيام الجاف»، والذي يعد أفضل أنواع الصيام على الإطلاق.

وأضافت شعير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح » على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصيام الجاف يجعل الجسم مهيأ بصورة أكبر لحرق الدهون والسعرات الحرارية، مقارنة بأنواع الصيام الأخرى التي تستهدف نقص الوزن كـ الصيام المتقطع.

فوائد الصيام بشهر رمضان المبارك

وتابعت خبيرة التغذية أن الصيام الجاف، الذي نقوم به خلال الصيام بشهر رمضان المبارك، يحسن من حساسية الأنسولين لدى الإنسان، إضافة إلى تحسين الشعور بالشبع، وتعالج الشعور المستمر بالجوع لدى الأفراد، ويستمر الشعور بالشبع حتى بعد انتهاء شهر رمضان.

أسباب زيادة الوزن بشهر رمضان

وأشارت شعير إلى أنّ الأصل بشهر رمضان هو فقدان الوزن، وأن زيادة الوزن بالشهر الكريم ترجع إلى بعض السلوكيات الخاطئة، التي يتبعها البعض كتناول المشروبات والعصائر عالية السكريات والسعرات، وتناول الشوربات الدسمة والمقبلات والمقليات الكثيرة وحلويات رمضان.

نظام غذائي لإنقاص الوزن برمضان

وكشفت خبيرة التغذية عن نظام غذائي، يساهم بنقص الوزن في شهر رمضان، وهو تناول الشوربة الغنية بالألياف كشوربة الخضار والشوفان والفريك، والابتعاد عن شوربة الكريمة، لافتة إلى ضرورة تناول السلطات مع تجنب السلطات الطازجة الغنية بالألياف التي تحتوي على المايونيز، وتناول البروتين قليل الدهون كالبروتين المشوي، وتناول النشويات في نهاية الوجبة، وأخر حاجة يتم تناولها حال وجود الرغبة هي المقبلات.