معلومات عن الرفرفة الأذينية مرض لبلبة في الكتيبة 101.. شائعة ومضاعفاتها خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الكتيبة 101 مجموعة من الأحداث المشوقة، التي جاء من بينها تعرض لبلبة، التي تجسد دور والدة الضابط «نور» إلى وعكة صحية، ونقلها إلى المستشفى لتلقيها العلاج على الفور.

إصابة لبلبة بالرفرفة الأذينية في الكتيبة 101

ومع إصابة والدة الضابط «نور» بالرفرفة الأذينية، سأل الكثيرون عن تفاصيل تلك الأزمة الصحية وأعراض التعرض لها، وهو ما سيوضحه «هُن» خلال التقرير التالي.

ما هي الرفرفة الأذينية؟

وبحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية، فإن الرفرفة الأذينية أو ما يعرف بالرجفان الأذيني، هو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب، لافتة إلى أن عدم انتظام ضربات القلب يكون عندما ينبض القلب ببطء شديد أو بسرعة كبيرة جدًا أو بطريقة غير منتظمة.

وعندما يكون الشخص مصابًا بالرفرفة الأذيية، يكون معدل الضربات الطبيعي في الحجرتين العلويتين للقلب أي الأذينين غير منتظم، ولا يتدفق الدم كما ينبغي من الأذينين إلى الحجرتين السفليتين للقلب أي البطينان، وقد يحدث الرجفان الأذيني في نوبات قصيرة، أو قد يكون حالة دائمة.

أعراض الرفرفة الأذينية

وبعض الأشخاص الذين لديهم الرفرفة الأذينية لا يعرفون أنهم مصابون بها، لعدم ظهور أي أعراض لديهم، فيما قد يعاني آخرون من واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- اضطراب نبضات القلب.

- خفقان القلب سواء كان سريعا أو بطيئا.

- الشعور بدوار.

- التعب الشديد.

- ضيق في التنفس.

- ألم في الصدر.

عوامل الخطر للإصابة

ومع شيوع التعرض للرفرفة الأذينية، إلا أنه هناك عدد من العوامل التي تزيد من الإصابة بها، بحسب منظمة الصحة العالمية، وهي:

- التقدم في السن.

- المعاناة من ضغط الدم المرتفع.

- الإصابة بالسمنة.

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- الإصابة بالسكري.

كيف يرتبط الرجفان الأذيني بالسكتة الدماغية؟

ويزيد الرجفان الأذيني من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، فعندما تم حساب عوامل الخطر القياسية للسكتة الدماغية، ارتبط الرجفان الأذيني مع ما يقرب من 5 أضعاف زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتميل السكتات الدماغية الناتجة عن مضاعفات الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية إلى أن تكون أكثر حدة من السكتات الدماغية ذات الأسباب الكامنة الأخرى، إذ أن السكتات الدماغية تحدث عندما يتم حظر تدفق الدم إلى الدماغ عن طريق جلطة دموية أو رواسب دهنية تسمى اللويحات في بطانة الأوعية الدموية.