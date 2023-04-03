الامارات | سلطان القاسمي يوجه بترميم مجموعة من أندر الكتب العربية في مكتبة الإسكوريال الإسبانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بترميم مجموعة من الكتب العربية النادرة المحفوظة في مكتبة الإسكوريال الإسبانية العريقة، والبالغ عددها 8 كتب.

ويأتي ترميم الكتب العربية النادرة إيماناً من صاحب السمو حاكم الشارقة بأهمية المحافظة على الموروث العربي والعالمي والمخطوطات التي تمتلكها المكتبة، وامتداداً لمبادرات وجهود سموه الثقافية العالمية والمحلية، ومساهمةً من الشارقة للحفاظ على الموروث الثقافي العربي والإسلامي.

وتضمنت أعمال الترميم كلاً من كتاب الآجرومية لابن أرجوم، وقرآن لسنة 1257، وقرآن لسنة 1402، وقرآن لسنة 1397، وكتاب المختصر من تاريخ البشر لأبو الفداء، وكتاب المِلل والنِحل، وكتاب الأغاني للاصفهاني، وكتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب.

وبناء على مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة تسجل الشارقة أول مساهمة عالمية للحفاظ على مقتنيات مكتبة الإسكوريال الإسبانية العريقة والنادرة والتي تؤرخ للوجود العربي والإسلامي، والتي كان سموه قد زارها في العام 2019م، خلال زيارته مملكة إسبانيا والتي جرى خلالها الاتفاق على التعاون المثمر بين إمارة الشارقة والمكتبة في العديد من المجالات منها مجال ترميم الكتب العربية النادرة وعرضها للمهتمين.

ويتزامن هذا التوجيه مع انطلاق معرض "المخطوطات العربية في الإسكوريال الإسبانية" الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب" لغاية 9 إبريل الجاري في مقر الهيئة، حيث تعد الشارقة أول مدينة تستضيف معرضاً لأكبر مجموعة من المقتنيات العربية النادرة من مكتبة الإسكوريال خارج إسبانيا، حيث يستعرض 14 مخطوطة يعود تاريخها إلى الفترة الزمنية الواقعة بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلادي.

