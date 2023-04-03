هذا الشهر مليء بالضغوطات والتغييرات والاوضاع الصحية التي قد تقلق راحتك

القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تبدو الانشغالات كثيرة في هذا الشهر المليء بالضغوطات والتغييرات والاوضاع الصحية التي قد تقلق راحتك مع وجود زحل في برجك الذي يطرح بعض الاشكالات التي ترهقك وتشعر بثقل مهماتك ومسؤولياتك ويفرضان عليك التأني لن تسير الامور بالسرعة التي تشتهيها وتضطر للرضوخ لبعض الاجراءات الغير مستحبة.
عاطفياً: تعيش ظروفا عائلية وعاطفية طارئة ابتداء من تاريخ 12 من هذا الشهر بحيث ان وصول الزهرة الى الجوزاء يشكل طالعا دقيقا مع برجك ويجعلك تشكك ببعض العواطف او مشاعر الاخرين تجاهك كُن صبورًا ولا توجّه إلى الحبيب انتقادات ولتكن ملاحظاتك بنّاءة.
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