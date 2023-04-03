هذا الشهر يطلب منك التحسب وتجنب الوقوع في الاخطاء

القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: يطلب منك هذا الشهر التحسب وتجنب الوقوع في الاخطاء والمغالطات او اثارة المشاكل حولك ما يجعل الحظ يتراجع وتواجه بعض المزاج السيء ما يحتم عليك الروية والانتباه الى صحتك وسلامتك وعدم تعريض نفسك للمجازفات التي قد تعرقل الطريق تبدي قلقًا في بعض الاحيان بسبب وضع مالي ما، او عرقلة لا تفهم سببها.
عاطفيا:ً يتحدث هذا الشهر عن جو جميل وانسجام متوازن ويحمل اليك الهدايا العاطفية، تغمرك السعادة والطمأنينة وتتعزز روابط حالية وتجد حلولاً لبعض المشاكل.مع انتقال الزهرة الى برج الجوزاء الصديق الذي يستقر فيه حتى شهر آب أغسطس.
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