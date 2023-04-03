شهراً واعداً يحمل الافراح والخلق والابداع

مهنيًا: تستفيد من التاثيرات الفلكية الداعمة ومن الاجواء الايجابية في هذا الشهر وتبعث فيك التفاؤل والحماسة فتخوض كل التجارب بثقة عالية وتلاقي نتائج عملية اذا ثابرت بليونة وبدون اثارة الحساسيات وتواجه الأمر الواقع بسهولة متكيفًا مع الأجواء ومتحررا من مفاعيل كوكب المريخ من السرطان الذي سبب لك الكثير من الحوادث والمشاكل.

عاطفياً: تعيش شهرا واعدا يحمل الافراح والخلق والابداع والاتصالات الغنية مع وصول كوكب الزهرة الى برج الجوزاء ليستقر فيه عدة اشهر بصورة استثنائية فيجعل السلام يخيم على الاجواء العائلية كما يساهم المشتري من برجك في احداث تجديد وتطوير في حياتك العائلية.