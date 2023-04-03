شهراً مليئاً بالمفاجآت والتقلبات والتغييرات

مهنياً: تسجل نقاطًا لصالحك وتحرز الأرباح وقد تحقق نجاحاً غير منتظر فيكافة المجالات ما يجعلك تسير على طريق التحرير مدعوما من الشمس والمشتري من الحمل الناري الصديق فتسترجع حيويتك وقدراتك الفكرية والمعنوية . تعبّر عن نفسك بسهولة كبيرة وبلاغة قلّ نظيرها، فيتجاوب معك الآخرون ويلبّون طلباتك في هذا الشهر الممتاز.

عاطفياً: تعيش شهرا مليئا بالمفاجآت والتقلبات والتغييرات وتردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي بسبب انتقال كوكب الزهرة الى الجوزاء الى معاكيسة مع برجك حتى تاريخ السابع من شهر آب أغسطس ما يجعلك تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه.