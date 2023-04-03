هذا الشهر يتولد تشويقًا كبيرًا في الحياة العاطفية

مهنياً: تشير الأوضاع الفلكية الى انشغالات عديدة تتزامن فيها المسؤوليات العائلية والاجتماعية والضغوط اليومية ما يعني انقلابا في بعض الاوضاع كما يشير الى عدوانية وقرارات متهورة ما يجعلك تعاني من وعكة صحية نتيجة لهذه الضغوط. من الضروري جداً التكيّف مع الأوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض الظروف المهنية المتقلبة.

عاطفياً: يتولد هذا الشهر تشويقًا كبيرًا في الحياة العاطفية، فكوكب الزهرة الذي ينتقل الى برج الجوزاء الى موقع مناسب لك هو الجوزاء يعدك بالافضل مدة اربعة اشهر بحث ان كوكب الزهرة سيبقى في ضيافة برج الجوزاء الصديق استثنائية مدة طويلة.