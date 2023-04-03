هذا الشهر ترافقك مفاجآت وانقلابات غير متوقعة وتغييرات جذرية

القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: مفاجآت واقلابات غير متوقعة وتغييرات جذرية سترافقك في هذا الشهر المتعدد الخيارات وقد تهب عاصفة في حياتك بسبب تواجد كواكب كثيرة في مواجهة برجك الشمس والمشتري ما يجعل الاوضاع تنقلب ضدك وتحملك الى مواكبة بعض التغييرات غير المنتظرة والتي تربكك كثيرًا. تتغير الظروف هذا الشهر وإذا كنت تعتقد أن أمورك ستسير بشكل سهل فأنت مخطئ.
عاطفيا:ً ان دخول الزهرة الى الجوزاء الهوائي الصديق ليستقر فيه عدة اشهر وبصورة استثنائية حتى السابع من آب اغسطس يناسب جدا حياتك العاطفية والعائلية كون كوكب الزهرة هو كوكب الحاكم ويتحدث عن شأن عاطفي مهم يحصل في حياتك.
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