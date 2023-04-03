هذا الشهر ترتفع المعنويات بعد معاناة صعبة

القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تعود لترتفع المعنويات هذا الشهر بعد معاناة صعبة أحبطت آمالك مؤخرا. سيكافئك القدر بتطورات وما عليك سوى العمل والسعي من أجل تحقيق الأهداف والطموحات أنت على موعد مع الحظ جيد فلا تتشاءم ولا تتأفف، بل ثابر وكرر المحاولات. سوف تتميز عن الآخرين بدقة عملك وتفانيك في أداء الواجبات.
عاطفياً: حاذر من التصرف بانفعال كما من المجازفة فهذا الشهر ينذر ببعض الاخطاء ويشير الى دفع فاتورة عاطفية غالية اذا لم تصبر على بعض الاوضاع وتبتعد عن الاضواء ان وجو الزهرة في موقع غير مناسب من برجك من برج الجوزاء يجعلك تميل الى التحفظ.
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