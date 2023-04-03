هذا الشهر تتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك

القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تكون الظروف استثنائية تتسارع الأحداث وتكون مطمئناً لتطوّر الظروف وستلعب دوراً في تحسين أمورك وقد يكون هذا الشهر من أفضل الأشهر وأكثرها حظاً بحيث تتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الأمور. ان الكواكب مجتمعة في برج الحمل الشمس والمشتري تزودك بثقة بالنفس وتجعلك متالقا ومشرقا.
عاطفياً: يشكّل الزهرة من برج الجوزاء الصديق طالعاً جيداً مع برجك ليعطي معنىً آخر لحياتك الحميمة، ويجعلك تحقّق نجاحاً في مجالٍ غالٍ على قلبك كما يتحدث كوكب الحب عن تقاربٍ مع الزوج والشريك لم تعرفه في السابق.
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