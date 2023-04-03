مهنياً: قد تواجه بعض الامور المعقدة والمربكة سوف تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية تطرأ بعض التغييرات بصورة غير متوقعة وقد تربك مشاريعك وخططك، مع تواجد الكواكب مجتمعة في معاكسة برجك ما يجعلك ميّالاً في بعض الاحيان الى قلب الطاولة او الانسحاب او تغيير الاتجاه كما قد تضطر للاستعانة بأحدهم من أجل إنجاز المهمة في الوقت المحدد.

عاطفياً: لا تبحث عن المشاكل هذا الشهر لان الظروف لن تدعمك فقد تمر حياتك الشخصية بتجربة ومعاناة قد تتلقى خبرا سيئا يتعلق بطلاق يعود السبب الى كوكب الزهرة في برج الجوزاء ما يجعل الأجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب.