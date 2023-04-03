شهر مميز بوجود دعم الكواكب الذي يريحك من تعب وضغوطات

مهنياً: يحالفك الحظ في هذا الشهر المميز بوجود دعم الكواكب الذي يريحك من تعب وضغوط الشهرين الماضيين،الشمس والمشتري من الحمل والزهرة من برجك ما يجعل هذا الشهر مميز مليئا بالوعود على كافة المستويات ما يجعلك تنجز اهدافا مهمة وواعدة وتحقق تطورا في اوضاعك فتوقع على عقد او تجري عملية ستثنائية مناسبة جدا.

عاطفياً: تخوض مغامراتٍ كثيرة تحت تاثير كوكب الحب من برجك اعتبارا من تاريخ 12 وقد تعرف الحبّ أيضاً بعيداً عن محيطك الاعتياديّ. تكون الأجواء استثنائيّة وتحمل إليك التغييرات التي تحبّ. تخوض مجالاً جديداً في حياتك الزوجيّة أو العاطفيّة.