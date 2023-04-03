طريقة عمل بسكويت العيد.. وصفات سهلة على قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البسكويت من أكثر الأنواع المفضلة خلال عيد الفطر المبارك، وتحرص الأمهات على معرفة طريقة عمل بسكويت العيد، داخل المنزل خطوة بخطوة، والذي يعد من أشهى الوصفات التي لا يخلو منها أي منزل بأطعمة مختلفة ووصفات شهية ومختلفة، كما يفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم أيام معدودة، ويبدأ أيام عيد الفطر، وإليك طريقة عمل بسكويت العيد، على طريقة الشيف غادة التلي، التي تقدم وصفات سهلة غير تقليدية واقتصادية.

بسكويت العيد بالشيكولاتة والبندق

ولطريقة عل بسكويت العيد بالشيكولاتة والبندق، يجب توفير المقادير التالية:

- 250 جرام زبدة.

- 3 أكواب دقيق تقريبا.

- 2 ملعقة كبيرة نشا.

- بيضة.

- فانيليا.

- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- 150 جرام شوكولاتة مذابة.

- بندق مجروش.

- زينه كيك.

طريقة عمل بسكويت العيد

ولـ طريقة عمل بسكويت العيد، يُفضل اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى، استخدام عجان كهربائي، لخفق الزبدة جيدا، مع إضافة السكر ويستمر الخفق حتى يذوب تماما.

- الخطوة الثانية، إضافة البيض والفانيليا مع استمرار الخفق حتى تذوب جيدا.

- الخطوة الثالثة، خلط الدقيق مع النشا والبيكنج باودر، مع إضافة الخليط إلى العجان ويخلط جيدا حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

- الخطوة الرابعة، تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم يتم استخدم السكينة لعمل فتحات فيها.

- الخطوة الخامسة، يملأ الفراغات السابق فتحها بالسكينة باستخدام الشوكولاتة المذوبة والبندق.

- بعد الانتهاء من إعداد بسكويت العيد، يمكن تقديمه للأسرة والضيوف مع تناوله مع كوب الشاي الساخن.

بسكويت العيد بالنشادر

مقادير بسكويت العيد:

- 3 أكواب دقيق.

- 3/4 كوب سكر بودر.

- 3/4 كوب سمن.

- 2 بيضة.

- فانيليا.

- ملعقة كبيرة نشادر.

- 1/4 كوب لبن.

- 1/4 كوب عصير برتقال.

- بشر برتقال.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر

الخطوة الأولى، خلط السكر والسمن بالمضرب الكهربائي ثم إضافة البيض والفانيليا.

- الخطوة الثانية، خلط الدقيق والبيكنج بودر والنشادر ورشة ملح، مع إضافة خليط الدقيق على خليط البيض.

- الخطوة الثالثة، إضافة اللبن وبشر وعصير البرتقال.

- الخطوة الرابعة، تشكيل العجين بالأداة المناسبة، ويرص البسكويت في صينية ويدخل الفرن حتى ينضج.