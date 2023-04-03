تحذير من «الصحة» للآباء من عادة يفعلها الأطفال: تصيبهم بطيف التوحد

القاهرة - سمر حسين - ماما

بالتزامن مع إحياء الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، خلال أول أيام شهر أبريل، وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرًا للآباء من أمر مهم، قد يكون شائعًا بين سلوكيات الصغار، ويؤدي إلى إصابتهم بطيف التوحد.

تحذير من الصحة للآباء تجنبًا من تعرض صغارهم للتوحد

وذكرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خطورة قلة تفاعل الأطفال مع البيئة المحيطة، والجلوس بمفردهم أغلب الوقت، لأن تلك الأمور تزيد من خطر إصابته بالتوحد.

كما تم الكشف عن أبرز سمات الإصابة بالتوحد وهي:

- صعوبة الانتقال من نشاط لآخر.

- الاستغراق في التفاصيل.

- ردود الفعل غير الاعتيادية.

الاحتفال باليوم العالمي للتوحد وسر اختيار اللون الأزرق شعارًا له

وحسب الموقع الرسمي للمنظمة العالمية، فإنه كل إبريل يتم تخصيصه للتوعية من التوحد autismspeaks، وعلى مدار الشهر يتم التركيز على توفير الفرص لزيادة فهم وقبول الأشخاص المصابين بالتوحد، وتعزيز الدعم لهم في جميع أنحاء العالم.

أما عن سر اختيار اللون الأزرق شعارًا للاحتفال باليوم العالمي للتوحد، كشفت المنظمة العالمية أنه تم التركيز على هذا اللون، لأنه عادة ما يُشعر الأشخاص خاصة مرضى هذا الطيف بالهدوء بشكل كبير.

ريهام عبد الغفور تدعم مرضى التوحد

وفي لافتة إنسانية منها، نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، وظهرت خلالها مرتدية فستانًا باللون الأزرق، ودونت خلالها قائلة «النهاردة اليوم العالمي للتوحد، أنا لابسة أزرق علشان أدعم أطفال التوحد وأهلهم».