طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا.. «حضريها لولادك في رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكنافة النابلسية بالجبمة الموتزاريلا من الحلوى الرمضانية المميزة، التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، طريقة عمل الكنافة النابلسية على خُطى الشيف غادة التلي، وطريقة عملها التي أعدتها من خلال برنامجها «فانيلا وزعفران»، المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، والشيف غادة جميل التي قدمتها في برنامجها «اتفضلوا عندنا».

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا

المقادير

- كيلو كنافة.

- سمنة.

- نصف كيلو جبنة عكاوي.

- جبنة موتزاريلا.

- شربات.

- قشطة.

- فستق.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

- ذوبي السمنة وقلبيها جيدًا ثم ضعيها على الكنافة واخلطيها جيدًا.

- ادهني الصنية بالسمنة ثم ضيفي طبقة من الكنافة واحشيها بالجبنة العكاوي والموتزاريلا ثم ضعي طبقة آخرى من الكنافة.

- أدخلي المكونات الفرن حتى تنضج ثم اسقيها بالشربات السميك وزينيها بالقشطة والفستق.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة

المقادير

- جبنة عكاوي أو جبنة موتزاريلا.

- نصف كوب سمنة.

- نصف كيلو عجينة كنافة طازجة.

- نصف كوب عسل أبيض.

- فستق مطحون ناعم للتزيين.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

- ضعى الكنافة في وعاء عميق، وضعي نصف السمنة فى طاسة وحمرى الكنافة حتى تتجانس مع السمنة.

- ضعى النصف الثاني من السمنة في صنية دائرية على نار هادئة.

- ‏افردي الكنافة بحيث تغطى قاع الصنية مع الضغط عليها حتى تتماسك من أسفل.

- افردى الجبنة على الكنافة وغطيها حتى تسيح الجبنة.

- اقلبى الكنافة فى طبق التقديم و زينيها بالعسل والفسدق.

طريقة عمل الكنافة النابلسية بطريقة أخرى

المقادير

- كوبان جبن عكاوي

- نصف كوب زبد مذاب.

- نصف ملعقة صغيرة لون طعام أحمر.

- نصف كيلو عجينة كنافة طازجة.

- كوب ونصف شربات.

- فستق مطحون.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

- ابشري الجبن العكاوي، وضيفي قطعتين من الجبن الكيري أو الموتزاريلا قليلة الملح لتقليل الملح، ويفضل نقعها في ماء دافئ قبل بشرها لتقليل الملح بها.

- قسمي الزبد إلى 3 مقادير، يخلط الجزء الأول مع اللون ويقلب.

- ضعي الكنافة في قدر عميق وتفكك وتفرك جيدًا ثم يوضع عليها عليها الزبد المخلوط باللون.

- ضعي المقدار الثاني من الزبد في صينية على نار هادئة.

- افردي الكنافة على قعر الصينية وجوانبها، قليلًا حتى تحمر، ثم ترفع من على النار.

- ضعي الجبن على الكنافة، ويترك دقيقتين ليذوب الجبن تمامًا.

- ضعي الصينية في حمام ماء داخل حلة حتى تنضج وتسيح الجبنة بداخلها.