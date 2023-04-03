هذا الشهر قد تتراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات

مهنياً: تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات. تتعرض لظلم أو محاولة احتيال في الأيام الأقل حظاً فكن متيقظاً وحذراً. وسر مع التيار ولا تعارض احداً خاصة وان احتمالات كثيرة قد تجلب الفوضى بسبب تأثيرات الكواكب المعاكسة خاصة في الاسابيع الاولى الشمس والمشتري من الحمل ما يعني ان السكون والترقّب سيدا الموقف وقد يدفعك هذا الأمر إلى الإنزواء والانطواء.

عاطفيًّا: بالرغم من انتقال كوكب الزهرة من برجك في الاسابيع الاولى من الشهر الذي يتحدث عن الرومانسية وعن لقاء محبب، كذلك تعبّر عن آرائك وتلاقي التقدير ومن الممكن ان تخطط لسفر مع الشريك. تقضي اوقاتا طيبة مع الشريك وتعيش عشقًا كبيرًا وحماسة لا توصف.