هذا الشهر تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف إيجابية وبناءّة

مهنياً: ستكون نجم الشهر الى جانب القلائل من الأبراج الأخرى فهنيئاً لك.أنت قوي الإرادة وايجابي الذهنية، منفتح ومستعد للنقاش في سبيل تذليل كل العقبات. الطموح سيحلق عالياً وسيكون فخوراً بنفسه وبإنجازاته مع انتقال عطارد الى برجك لينضم الى الشمس يجعلك قوي الارادة ومحظوظ فلن يثنيك أحد عن عزمك ولن يقف خصم في دربك.

عاطفيا: تنعم ابتداء من تاريخ 12 ومع انتقال الزهرة الى برج الجوزاء فتكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف إيجابية وبناءّة تجاه العلاقة. حان الوقت لإظهار كل النوايا الصادقة فكن جريئاً وعبّر عن مشاعرك ومناسب للتعمّق في معرفة الحبيب وللتقرّب منه.